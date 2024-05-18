Умывайтесь правильно: семь секретов для красивой кожи

Умывание лица — важная часть ухода за кожей. Это может показаться простым, но ежедневная процедура требует времени и внимания.

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«Многие считают, что умывать лицо нужно только для снятия макияжа или когда оно выглядит грязным. На самом деле рекомендуется мыть лицо дважды в день», — рассказывает косметолог Ирина Головина.

Однако количество раз может быть не столь важно, как то, как именно вы умываетесь.

Независимо от типа, текстуры и текущего состояния вашей кожи, Ирина подчеркивает, что особенно важна процедура очищения вечером.

„Это поможет подготовиться к уходу, а также поддержит ночные процессы регенерации и обновления эпидермиса“, — говорит она.

Сначала правильно удалите косметику

Используйте мягкое средство для снятия макияжа, прежде чем приступать к очищению лица, особенно перед сном.

„Поры будут выводить токсины ночью, и если они забиты, то процесс будет нарушен“, — утверждает Ирина.

Попробуйте метод двойного очищения

В этой двухступенчатой процедуре используется натуральное масло (например, касторовое, оливковое или подсолнечное) для удаления загрязнений, а затем необходимо мягкое средство для умывания лица, чтобы смыть масло.

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1. Воздушная пена для лица, EISENBERG. 2. Бальзам для снятия макияжа ULTRA-NOURISHING CLEANSING BALM, FOREO. 3. Двухфазное средство Expert Cleanse Pro, Skeyndor. 4. Алоэ-пенка для умывания, GARNIER. 5. Антивозрастной очищающий тоник для лица с ниацинамидом, против пигментации и следов акне, противовоспалительный, Магнолия & Шафран, Pravilnaya Kosmetika. 6. Гель для умывания SPA AGE CONTROL, EO Laboratorie. 7. Гель для умывания с лизатами, SmoRodina. 8. Очищающий гель из линии Multi Level Performance Cleansing, KLAPP.

Не используйте жесткое мыло

Если мыло не разработано специально для лица, оно может изменить pH-баланс кожи, что способствует росту бактерий и дрожжей.

„Есть тенденция, что люди ищут "пенящиеся“ средства, потому что они думают, что если они не пенятся, то не очищают. Но на самом деле пенообразование может лишить вашу кожу естественных масел», — утверждает Ирина.

Вместо этого найдите подходящие вашему типу лица пенку или гель для умывания.

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1. Гель для умывания Don’t Touch My Skin. 2. Vichy Реновация Интенсивно очищающий гель Normaderm. 3. La Roche-Posay Мицеллярная очищающая пенка. 4. Буренка Очищающая пенка для умывания и снятия макияжа с Зеленым чаем и маслом Персика. 5. Гель для умывания Cleansing gel face, Nescens. 6. Нежный очищающий гель для умывания с экстрактом амаранта Benefit Clean, COSMEDIX. 7. FRUDIA пенка-суфле для умывания с гранатом. 8. DR.F5 уплотняющий тонер с бакучиолом.

Используйте теплую воду

«Давайте развеем миф: поры — это не двери. Горячая вода их не открывает, а холодная — не закрывает», — объясняет косметолог.

Перепады температуры воды могут вызвать раздражение, поэтому лучше придерживаться золотой середины. Вы же не хотите видеть покрасневшее лицо, когда смотрите на свое отражение?

Возможно, вы также задаетесь вопросом: «Можно ли мыть лицо просто водой?». По мнению дерматологов, лучше всего использовать мягкое очищающее средство, оно помогает избавить кожу от грязи и жира.

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1. Cleansing Milk With Frangipani Flowers/Очищающее молочко с экстрактом лепестков франжипани, LIGNE ST BARTH. 2. Гиалуроновый гель для умывания Cosco. 3. Гель очищающий / Cleansing Wash, EGIA Biocare System.

Будьте нежны при отшелушивании

Скраб может лишить эпидермис естественного защитного барьера. Лучше всего очищать кожу кончиками пальцев, мягко массируя ее в течение минуты или двух.

«Для отшелушивания ищите в очищающих средствах ингредиенты, содержащие салициловую, гликолевую, молочную кислоту или фруктовые энзимы», — говорит Ирина.

Откажитесь от ненужных инструментов

«Исследования показывают, что количество бактерий, которые скапливаются на мочалках и щетках для лица, доказывает, что они могут быть не самой хорошей идеей, если только вы не стараетесь постоянно дезинфицировать их», — предостерегает Ирина.

Она рекомендует просто использовать руки, когда вы умываетесь. И не забывайте о шее и пространстве под подбородком!

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Завершите рутину тоником

Хотя технически это не является этапом умывания лица, многие часто упускают из виду важность того, что следует за ним: восстановление баланса кожи.

Тоники и тонеры — это легкие жидкие составы, которые изначально использовались для восстановления pH кожи, чтобы она могла защититься от бактерий и вредных веществ. Сейчас многие такие средства имеют дополнительные преимущества, направленные на решение конкретных проблем. После этого нанесите свое обычное увлажняющее или питающее средство — например, сыворотку и крем.