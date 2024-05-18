Умывайтесь правильно: семь секретов для красивой кожи

Умывайтесь правильно: 7 секретов для красивой кожи
Умывание лица — важная часть ухода за кожей. Это может показаться простым, но ежедневная процедура требует времени и внимания.
«Многие считают, что умывать лицо нужно только для снятия макияжа или когда оно выглядит грязным. На самом деле рекомендуется мыть лицо дважды в день», — рассказывает косметолог Ирина Головина.
Однако количество раз может быть не столь важно, как то, как именно вы умываетесь.
Независимо от типа, текстуры и текущего состояния вашей кожи, Ирина подчеркивает, что особенно важна процедура очищения вечером.
„Это поможет подготовиться к уходу, а также поддержит ночные процессы регенерации и обновления эпидермиса“, — говорит она.
Сначала правильно удалите косметику
Используйте мягкое средство для снятия макияжа, прежде чем приступать к очищению лица, особенно перед сном.
„Поры будут выводить токсины ночью, и если они забиты, то процесс будет нарушен“, — утверждает Ирина.
Попробуйте метод двойного очищения
В этой двухступенчатой процедуре используется натуральное масло (например, касторовое, оливковое или подсолнечное) для удаления загрязнений, а затем необходимо мягкое средство для умывания лица, чтобы смыть масло.
1. Воздушная пена для лица, EISENBERG. 2. Бальзам для снятия макияжа ULTRA-NOURISHING CLEANSING BALM, FOREO. 3. Двухфазное средство Expert Cleanse Pro, Skeyndor. 4. Алоэ-пенка для умывания, GARNIER. 5. Антивозрастной очищающий тоник для лица с ниацинамидом, против пигментации и следов акне, противовоспалительный, Магнолия & Шафран, Pravilnaya Kosmetika. 6. Гель для умывания SPA AGE CONTROL, EO Laboratorie. 7. Гель для умывания с лизатами, SmoRodina. 8. Очищающий гель из линии Multi Level Performance Cleansing, KLAPP.
Не используйте жесткое мыло
Если мыло не разработано специально для лица, оно может изменить pH-баланс кожи, что способствует росту бактерий и дрожжей.
„Есть тенденция, что люди ищут "пенящиеся“ средства, потому что они думают, что если они не пенятся, то не очищают. Но на самом деле пенообразование может лишить вашу кожу естественных масел», — утверждает Ирина.
Вместо этого найдите подходящие вашему типу лица пенку или гель для умывания.
1. Гель для умывания Don’t Touch My Skin. 2. Vichy Реновация Интенсивно очищающий гель Normaderm. 3. La Roche-Posay Мицеллярная очищающая пенка. 4. Буренка Очищающая пенка для умывания и снятия макияжа с Зеленым чаем и маслом Персика. 5. Гель для умывания Cleansing gel face, Nescens. 6. Нежный очищающий гель для умывания с экстрактом амаранта Benefit Clean, COSMEDIX. 7. FRUDIA пенка-суфле для умывания с гранатом. 8. DR.F5 уплотняющий тонер с бакучиолом.
Используйте теплую воду
«Давайте развеем миф: поры — это не двери. Горячая вода их не открывает, а холодная — не закрывает», — объясняет косметолог.
Перепады температуры воды могут вызвать раздражение, поэтому лучше придерживаться золотой середины. Вы же не хотите видеть покрасневшее лицо, когда смотрите на свое отражение?
Возможно, вы также задаетесь вопросом: «Можно ли мыть лицо просто водой?». По мнению дерматологов, лучше всего использовать мягкое очищающее средство, оно помогает избавить кожу от грязи и жира.
1. Cleansing Milk With Frangipani Flowers/Очищающее молочко с экстрактом лепестков франжипани, LIGNE ST BARTH. 2. Гиалуроновый гель для умывания Cosco. 3. Гель очищающий / Cleansing Wash, EGIA Biocare System.
Будьте нежны при отшелушивании
Скраб может лишить эпидермис естественного защитного барьера. Лучше всего очищать кожу кончиками пальцев, мягко массируя ее в течение минуты или двух.
«Для отшелушивания ищите в очищающих средствах ингредиенты, содержащие салициловую, гликолевую, молочную кислоту или фруктовые энзимы», — говорит Ирина.
Откажитесь от ненужных инструментов
«Исследования показывают, что количество бактерий, которые скапливаются на мочалках и щетках для лица, доказывает, что они могут быть не самой хорошей идеей, если только вы не стараетесь постоянно дезинфицировать их», — предостерегает Ирина.
Она рекомендует просто использовать руки, когда вы умываетесь. И не забывайте о шее и пространстве под подбородком!
Завершите рутину тоником
Хотя технически это не является этапом умывания лица, многие часто упускают из виду важность того, что следует за ним: восстановление баланса кожи.
Тоники и тонеры — это легкие жидкие составы, которые изначально использовались для восстановления pH кожи, чтобы она могла защититься от бактерий и вредных веществ. Сейчас многие такие средства имеют дополнительные преимущества, направленные на решение конкретных проблем. После этого нанесите свое обычное увлажняющее или питающее средство — например, сыворотку и крем.