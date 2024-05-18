Море красного, перья и российский дизайнер: в чем блистали звезды на Каннском фестивале

Образы с красной дорожки Канского фестиваля каждый год становятся настоящим событием и вызывают множество обсуждений! Главными трендами стали «голые» платья, роскошные украшения и открытая спина. Предлагаем вам вместе взглянуть на самые лучшие выходы и образы звезд.

© eva.ru

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Невероятная Аня Тейлор-Джой предстала перед фотографами в пышном сверкающем платье от Dior. Ее образ дополняло массивное колье и серьги.

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Также в этом году на дорожке было множество красавиц в роковых красных платьях.

Свое предпочтение алому отдали турецкая актриса Хандэ Эрчел, Хайди Клум, Жюлет Бинош, Шанина Шейк и Грета Гервиг.

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В невероятном образе предстала модель Наоми Кемпбелл: она отдала предпочтение архивному платью Chanel из коллекции 1996 года авторства Карла Лагерфельда.

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Мерил Стрип появилась в лаконичном белом платье от Dior. Ее образ отлично дополняли роскошные серьги, которые сияли чуть меньше, чем улыбка самой актрисы.

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Актриса Цинта Лаура блистала платье из перьев, к созданию которого приложила руку российский дизайнер Юлия Янина.

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В «голом» блестящем платье на красной дорожке предстала модель Ирис Миттеран. Такое роскошное платье сложно оставить недооцененным. Модель дополнила его тонкими лаконичными серьгами и аккуратными серебристыми босоножками.