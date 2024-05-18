Звезда «Майора Грома», актер Сергей Горошко стал гостем регионального тура с участием артистов в поддержку выхода фильма «Майор Гром: Игра». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Кинопоиска».

Актер Сергей Горошко пришел на премьеру в брюках с лебедями, белой рубашке и зеленом тренче. Завершили образ грубые черные ботинки.

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Помимо актера гостями премьеры стали Александр Сетейкин, Ольга Сутулова, Андрей Трушин, Евгений Стычкин, Сергей Городничий, Юрий Насонов и Ник Брусковский.

23 мая во всех кинотеатрах страны стартует фильм «Майор Гром: Игра». В новой части франшизы о Майоре Громе к своим ролям вернутся Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Любовь Аксенова, Сергей Горошко и Константин Хабенский. Фильм «Майор Гром: Игра» выйдет в российский прокат 23 мая 2024 года. Сюжет третьего фильма происходит спустя год после событий второго. Санкт-Петербург уже оправился от потрясений, вызванных Чумным Доктором, а Сергей Разумовский оказался в психиатрической лечебнице.