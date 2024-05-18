Три трендовые стрижки для жаркой погоды

Летом далеко не всем хочется создавать сложные укладки на длинных волосах, чтобы спастись от жары. Стилист Анна Новикова рассказала нам о популярных коротких стрижках этого лета, которые станут спасением в знойный день.

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Каре

Вечная классика, которая идет практически всем.

Стилист: «Подбирайте каре под форму лица и индивидуальные предпочтения. Помните, что идеальный прямой срез потребует от вас ежедневной укладки, так что, если не хочется тратить много времени с утра, остановитесь на рваном варианте стрижки».

Также стилист предупреждает всех девушек с вьющимися волосами — тщательно выбирайте мастера, так как не все умеют качественно работать с таким типом волос и ваше каре при неграмотном подходе превратится в одуванчик.

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Боб

Хочется еще короче? Вам на помощь придет стрижка боб. Как говорит наш эксперт, прелесть ее в том, что она открывает шею, что моментально делает образ утонченным, да и летом вы не будете страдать из-за перегрева в это зоне.

Стилист: «В тренде небрежность, поэтому попросите мастера не работать над четкими линиями, это особенно важно, если у вас крупные черты лица».

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Гарсон

Если не хочется терпеть волосы у лица, можно присмотреться к стрижке гарсон. Есть два момента — вы не будете тратить с утра время на укладку, так как гарсон прекрасно держит форму и даже легкая небрежность его не портит, однако второй момент — придется чаще посещать своего мастера, так как отросший гарсон смотрится крайне неряшливо.