На каких местах нельзя делать татуировки

Дерматовенеролог Денисевич: ни в коем случае не стоит бить татуировки на глазах. Да, такие существуют. Отличие от вариантов на коже в том, что делают их не специальной машинкой, а шприцом. Иглу вводят прямо в наружную оболочку глаза — склеру, и таким образом заливают пигмент. Но и на кожу есть несколько неудачных мест. Подробнее «Вечерней Москве» рассказала врач-дерматовенеролог Светлана Денисевич.

На каких местах нельзя бить татуировки

Склера. Делать на ней тату крайне рискованно. После могут возникнуть серьёзные осложнения, в том числе слепота, предупредила врач. Ну и вывести пигмент из глаза уже не получится.

Лицо и шея. Во-первых, татуировка быстрее начнёт блекнуть — всё-таки эти места чаще находятся под солнцем. Во-вторых, из-за неё возможны проблемы с трудоустройством и социальной адаптацией. Ну и к тому же делать такие тату очень больно.

Кисти, стопы, пальцы. Бить татуировки здесь больно, но самое главное — есть высокий риск инфицирования. Плюс придётся часто обновлять рисунок, так как из-за постоянного трения он будет быстрее стираться.

Живот. Ненадёжная зона с эстетической стороны. Это место подвержено изменениям из-за колебаний веса и растяжек. Соответственно, тату начнёт выглядеть хуже, в том числе потерять свою форму.

Кому нельзя бить татуировки

По словам косметолога Анастасии Курской, тату лучше не делать людям с: