Косметолог назвала главные ошибки в борьбе с черными точками на лице

Появление черных точек на лице свидетельствуют о неправильном очищении кожи и использовании агрессивных очищающих средств, разрушающих защитную гидролипидную мантию кожи, рассказала в беседе с «Газета.Ru» косметолог Лиана Богомоленко. Она рекомендовала дважды в день — утром и вечером — использовать неагрессивные гели или пенки.

© Unsplash

К ошибкам относятся неправильное и некачественное очищение кожи, а также применение очень агрессивных очищающих средств <...> Сальные железы реагируют повышенной выработкой себума, что и приводит к закупорке пор, — сказала эксперт.

Кроме того, черные точки могут возникнуть из-за недостаточного увлажнения кожи. Косметолог также рекомендовала использовать тоник, он, в свою очередь, играет основную роль в восстановлении уровня pH кожи. Увлажнение кожи также играет важную роль в уходе за ней, подчеркнула специалист.

Ране косметолог Наталья Рябинова рассказала, что морщины на шее, или так называемые кольца Венеры, зачастую появляются не из-за старения кожи, а из-за неправильного ухода, частого использования гаджетов и проблем с осанкой. Она рекомендовала массаж шейно-воротниковой зоны для снятия спазма и нагрузки с задних и передних групп мышц шеи.