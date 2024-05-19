Журналистка Ксения Собчак опубликовала видео в белом костюме

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак снялась в белом костюме. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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42-летняя Ксения Собчак была запечатлена в белом жакете, который сочетала с макси-юбкой в тон. Журналистка также надела лоферы, анклет и цепочку с кулоном. Телеведущая сделала укладку и нюдовый макияж. Некоторые интернет-пользователи не оценили наряд знаменитости.

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«На Шапокляк похожа», «Из психушки сбежала», «Собчак на мини-лыжах», «Обувь ужасна. Не может быть все белым. Нужно слегка разбавить цвета», «Как шпалы вбивает», — писали в комментариях.

Ксения Собчак воспитывает сына Платона от актера Максима Виторгана. Журналистка и режиссер сыграли свадьбу в 2013 году, однако в марте 2019-го объявили о расставании. Недавно Виторган опубликовал в социальных сетях фотографию вместе с подросшим сыном. На снимке отец и его наследник позировали в Москве.

На днях Ксения Собчак станцевала перед камерой в черной юбке и зеленом топе с перьями и белоснежным воротником. Ей также сделали ретро укладку и легкий макияж с коричневой помадой. Поклонники не оценили танцевального номера, а в комментариях ее назвали «новой Волочковой» и «русской Бритни Спирс».