Супермодель Беллу Хадид засняли в купальнике на отдыхе

Супермодель Белла Хадид была замечена на отдыхе в Каннах. Фотографии знаменитости опубликованы на сайте Daily Mail.

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27-летнюю Беллу Хадид подловили папарацци, когда она загорала в знаменитом отеле Hotel du Cap-Eden-Roc 19 мая. Супермодель выбрала для отдыха темно-синий купальник, который дополнила солнцезащитными очками, золотыми массивными серьгами, браслетами и несколькими кольцами. Знаменитость собрала волосы в небрежный пучок.

В феврале Белла Хадид объявила о запуске своего бренда бесспиртовой парфюмерии. В основе духов: снежные грибы, масла камелии, оливы, миндаля, ши и жожоба. Парфюмы появились в продаже 5 мая.

Недавно супермодель подтвердила слухи о новом романе. Белла Хадид впервые опубликовала фотографию с бойфрендом Аданом Бануэлосом. Звезда подиумов устроила праздник для близких друзей в конюшне. На одном из снимков знаменитость сидела за столом вместе с возлюбленным. Несмотря на то, что лицо мужчины было скрыто, интернет-пользователи смогли выяснить, с кем сейчас встречается Белла Хадид.