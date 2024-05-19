Ким Кардашьян выставила на продажу свою старую сумку почти за $9 тысяч

Звезда реалити-шоу, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян решила избавиться от своих старых вещей. Об этом сообщает издание The Sun.

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Бизнесвумен опубликовала новые объявления на платформе Kardashian Kloset, где члены семьи Кардашьян-Дженнер продают свои предметы гардероба. Ким Кардашьян выставила на продажу редкую красную сумку для багажа из коллаборации Louis Vuitton и Supreme почти за $9 тысяч. Она также решила избавиться от своей юбки Dolce & Gabbana из змеиной кожи. Знаменитость готова ее отдать за $2695.

Ким Кардашьян официально развелась со своим бывшим мужем Канье Уэстом в марте 2023 года. У бизнесвумен и рэпера есть четверо детей: Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм.

В сентябре прошлого года стало известно, что Ким Кардашьян проводит много времени в компании игрока в американский футбол Оделла Бекхэма-младшего. По словам инсайдера из окружения звезды, они сблизились после того, как спортсмен расстался со своей женой Лорен Вуд. В феврале журналисты сообщили, что отношения Ким Кардашьян и Оделла Бекхэма-младшего «становятся серьезными». Источник заявил, что знаменитости думают о том, чтобы раскрыть свой роман. В марте появилась информация, что Кардашьян и Бекхэм-младший разошлись.