Немка объяснила, в чем главный минус русских женщин

Россиянка Елена, знакомая с жительницей Германии, рассказала в Дзен-канале «Лайк Трэвел Путешествия», что удивляет ее иностранку в наших соотечественницах. Немка шокирована тем, как распределяются обязанности в российских семьях.

Мари удивил тот факт, что ее подруга из России прибирается дома самостоятельно, а не разделяет эти обязанности вместе с супругом. Также странным для нее было и то, что Елена постоянно готовила еду перед приходом мужа с работы.

«А зачем тебе его кормить? Что у вас, мужчины не умеют готовить? Герман (так зовут ее мужа. – Прим. ред.) часто готовит сам, если я занята. Или мы делаем это по очереди. А я тебе как ни позвоню, ты все время у плиты, совсем себя не бережешь», – изумилась иностранка.

Россиянка объяснила своей знакомой, что в России в большинстве случаев роли в семье распределяются именно так: женщина является хранительницей очага, а муж зарабатывает. Однако немка все же осталась в замешательстве: по ее мнению, русские женщины так же ходят на работу и зарабатывают деньги и при этом выполняют большинство домашних обязанностей.

Мари поделилась со своей знакомой из России, что она наблюдала за русскими девушками в Германии, посмотрела много российских фильмов и задалась вопросом: почему русские женщины себя совсем не ценят? После этих слов Елена замерла, так как не ожидала такой откровенности.

«Вы – русские девушки, красивые и умные, хозяйственные. И очень много трудитесь. Но почему вы себя совсем не цените? Это ваш главный минус – вы себя недооцениваете и обесцениваете», – заявила немка.

Елена поинтересовалась, почему ее знакомая так считает, и получила довольно прозрачный ответ. Мари во время поездки в Россию наблюдала за местными женщинами и видела, как они очень часто носят в одной руке тяжелые пакеты, а в другой руке несут ребенка. Мужчин с колясками она встречала крайне редко, хотя в Германии это обычная вещь.

Ранее российская туристка развеяла мифы об Узбекистане. Путешественница рассказала, что друзья отговаривали ее от поездки, так как якобы в стране опасно, однако туристка, приехав в Узбекистан в одиночку, убедилась в обратном.