Актриса Ева Лонгория показала фигуру в прозрачном платье в стразах

Голливудская актриса Ева Лонгория показала фигуру в откровенном наряде. Фотографии звезды сериала "Отчаянные домохозяйки" опубликованы на сайте Daily Mail.

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49-летняя Ева Лонгория стала гостьей мероприятия Global Gift Gala, которое состоялось 19 мая в Каннах. Актриса позировала перед фотографами в прозрачном макси-платье, которое было украшено стразами. Знаменитость также надела телесное боди, серебристые босоножки на каблуках, массивные серьги и несколько колец. Визажисты сделали ей вечерний макияж с черными стрелками и розовыми губами, а стилисты собрали волосы в гладкий пучок с прядью у лица.

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Ева Лонгория вышла замуж за бизнесмена Хосе Антонио Бастона в 2016 году. Этот брак для актрисы стал третьим. Летом 2018 года знаменитость родила мужу сына Сантьяго. После родов Ева Лонгория активно занялась спортом, чтобы быстрее привести себя в форму. Она делилась результатами похудения со своими поклонниками в социальных сетях. Звезда призналась, что строго следит за питанием и ведет здоровый образ жизни.

Накануне Ева Лонгория случайно показала трусы на Каннском кинофестивале. Знаменитость вышла на дорожку в голубом макси-платье на бретелях и с длинным шлейфом, которое подчеркнуло ее фигуру. Наряд с разрезом до бедра был украшен стразами.