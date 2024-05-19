Похудевший на 80 кг Морозов ответил хейтерам на критику

Артист «Кривого зеркала» Александр Морозов изменился до неузнаваемости после кардинального похудения и столкнулся с критикой в свой адрес. Шоумен решил ответить хейтерам, которые считают, что он утратил клоунский образ смешного толстяка.

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«Я не спал несколько ночей. После моего ролика в лифте столько было хейта. Столько людей мне написало, что я сильно постарел, что я стал некрасивым человеком, несмешным, с глупыми шутками», - сказал Морозов в видеообращении, которое опубликовал в своем блоге.

Он признался, что долго думал над критикой и пришел к выводу, что хейтеры правы. При этом Александр зашел на страницы самых активных комментаторов и увидел, что они имеют те же недостатки, в которых упрекают его самого.

«Я понимаю, почему это происходит. Потому что мои подписчики, которые меня ругают, они такие же старые и несмешные люди. И они меня, наверно, не ругают, а сочувствуют», — с иронией отметил Морозов.

Он призвал хейтеров прекратить травлю и объединиться в общем негативном отношении к жизни, чтобы вместе бросать «говно» в вентилятор и рассеивать по всему миру.

В завершении Морозов попросил прощения за то, что старается заботиться о своей внешности и смог похудеть на 80 килограммов.

Ранее 43-летний комик Гарик Харламов заявил, что не может похудеть из-за вкусной еды.