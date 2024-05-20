Что должно быть в летнем гардеробе каждой модницы

На носу лето, и значит, пора доставать свои самые лучшие наряды. Но мода так быстро меняется, что часть вещей, которые были актуальны ещё пару лет назад, сейчас выглядят старомодно. А обновлять гардероб по полной каждый сезон есть возможность далеко не у каждого. «Секрет фирмы» узнал у дизайнера, сооснователя бренда Treatea Сары Мегре, какие вещи должны составлять базу летнего гардероба, чтобы вам всегда было что надеть.

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Базовые вещи

Мода проходит, а базовые вещи остаются, составляя основу гардероба. Главная задача базового гардероба — универсальность вещи и возможность компоновать её с другими моделями для любого случая: от деловой встречи и кежуал-лука до праздничного образа.

Такие вещи легко сочетаются друг с другом по стилю, крою и цвету, и не нужно раздумывать, что с чем надеть. Какие вещи составляют летнюю базу, сейчас разберём.

Белая футболка

Универсальнее вещь сложно себе представить. С помощью белой футболки с короткими рукавами можно создавать как деловой стиль, сочетая с пиджаком и брюками, так и повседневный, надевая футболку с рубашкой, под кожаную куртку или просто с джинсами.

Образ с таким многогранным элементом одежды, несмотря на скромный вид, всегда будет актуальным, а вы, в свою очередь, вряд ли найдёте в своём гардеробе вещь, которая бы не сочеталась с белой футболкой.

Белая рубашка

В летний базовый гардероб обязательно следует включить белую рубашку. Её можно носить с любым низом: юбкой, классическими брюками, шортами, а также надевать под корсеты и сарафаны.

В отличие от футболки, рубашка выглядит более официально, это можно учитывать при создании определённого образа.

Джинсы

Этот элемент одежды прочно вошёл в нашу повседневную жизнь. Сегодня существует множество моделей, на любой крой, цвет и форму. Опять же, стоит помнить, что мода — величина непостоянная, и в качестве базы следует выбрать не экстремальные модели, а более классический вариант денима: прямой крой или скинни.

Пиджак

Костюмы-двойки давно завоевали любовь у женщин, а последние несколько лет вообще не сходят с пьедестала внимания.

Одним из неотъемлемых элементов любого стильного образа является пиджак. Если в более холодное время года мы используем костюм в его полном составе, то летом пиджак можно использовать как самостоятельный элемент одежды.

Причём образы с ним можно составлять не только строгие и деловые: пиджак эффектно смотрится с платьем-мини, джинсами-мамс, шортами и брюками 3/4. Предпочтение лучше отдавать более светлым и ярким оттенкам и лёгким текстурам.

Кардиган

Тёплые вещи обязательно должны быть в летнем гардеробе, погода может быть непредсказуемой, а у вас на этот случай обязательно должен быть запасной вариант.

Выбирать стоит удлинённую модель, она подходит не только для создания летних образов, но и для более холодных сезонов.

Ещё одним из плюсов является удобство использования: если потеплело, его легко можно снять, и, напротив, если стало прохладно, его всегда можно накинуть, не нарушив и не перегрузив при этом существующий образ.

Шорты

Летний сезон сложно себе представить без шорт. Они пользуются большой популярностью, а также просто незаменимы в жаркий период. Базовую модель стоит выбирать, опираясь на фигуру и комплекцию.

Как правило, универсальная модель — это шорты свободного кроя, средней длины, без порезов, страз и потёртостей.

В зависимости от повода их легко сочетать как с низким каблуком, мокасинами и даже лоферами, так и кедами.