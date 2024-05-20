Одна боль и никакой пользы. Топ-5 процедур у косметолога, от которых давно пора отказаться
Косметолог Аббасова назвала устаревшими лазерную шлифовку и дермабразию. Бьюти-рынок меняется быстро, но следят за трендами не все специалисты. Вместо современных процедур, которые преображают внешность без боли и дискомфорта, они до сих пор пользуются устаревшими техниками. Эксперт рассказала «Секрету фирмы», какие пять манипуляций в косметологическом кабинете не дадут желаемого результата и могут даже навредить.
1. Дермабразия лица
Во время этой процедуры поверхностный слой эпидермиса удаляют с помощью шлифовки. Врач соскабливает верхний слой кожи специальным аппаратом с фрезой.
Это достаточно травматичная манипуляция, восстановление после которой может занять несколько недель.
Лана Аббасова, врач-косметолог, основательница косметологического центра Plasmist of Beauty:
Процедура сопровождается болью и дискомфортом. Для облегчения неприятных ощущений часто используются анестетики, которые не все пациенты легко переносят. Дермабразия также имеет очень много противопоказаний.
2. Лазерная шлифовка
Суть процедуры в том, что кожу обрабатывают с помощью лазерного луча, который снимает верхний ороговевший слой эпидермиса. Это одна из самых болезненных и травматичных манипуляций в косметологии, отметила Аббасова.
Большую роль играет человеческий фактор. Одно неверное движение или неправильно выбранная мощность — и лазер в руках врача может обезобразить человека, подчеркнула собеседница «Секрета».
Лана Аббасова:
У лазерной шлифовки долгий и мучительный процесс восстановления. На протяжении месяца у пациента будут наблюдаться сильные шелушения, стянутость и сухость. Также на лице появляются обширные корочки, которые затем отпадают.
Чтобы процедура была эффективной, нужно учесть слишком много нюансов: гормональный фон пациента, его образ жизни, уровень увлажнённости кожи, рацион.
Например, кожа у женщины в менопаузе уже не сможет восстановиться после такой процедуры.
3. Безоперационная ринопластика носа
Это коррекция формы носа с помощью филлеров с гиалуроновой кислотой. Они заполняют неровности и придают носу желаемый вид.
Минус этой процедуры — недолговечность. Через год или даже раньше её придётся повторить, отметила Аббасова. Но это не все недостатки.
Лана Аббасова:
Введение гиалуроновой кислоты в мягкие ткани опасно тем, что препарат имеет свойство капсулироваться и мигрировать. В лучшем случае начнётся сильный отёк и воспаление, и хирург сможет достать образовавшиеся капсулы из тканей. В худшем — капсулы перекроют кровоток, и начнётся некроз тканей.
4. Ультразвуковая кавитация
Методику придумали для борьбы с целлюлитом и другими изменениями подкожно-жировой клетчатки.
Работает она так: с помощью ультразвука врач воздействует на жировые клетки, стимулируя их к распаду. Разрушенные жировые клетки выводятся из организма через кровоток.
Подвох в том, что коррекция веса невозможна без правильного питания, подчеркнула косметолог. Но у кавитации есть и другие минусы.
Лана Аббасова:
В процессе выведения жировых клеток активно задействуются почки и печень. Если у пациента имеются проблемы с этими органами, кавитацию лучше заменить на другие более эффективные и безопасные процедуры коррекции фигуры.
5. Микротоковая терапия
Суть процедуры в том, что косметолог специальным аппаратом с низкочастотным током воздействует на кожу. В качестве проводника используют гели, чтобы микротоки лучше проникали в эпидермис и стимулировали процессы обновления. В чём минус?
Лана Аббасова:
В качестве самостоятельной процедуры микротоковая терапия не совсем эффективна. Лучше всего её комбинировать с другими манипуляциями или назначать её в качестве дополнительного способа реабилитации для получения наиболее выраженного эффекта.