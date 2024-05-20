Топ-5 процедур у косметолога, от которых давно пора отказаться

Косметолог Аббасова назвала устаревшими лазерную шлифовку и дермабразию. Бьюти-рынок меняется быстро, но следят за трендами не все специалисты. Вместо современных процедур, которые преображают внешность без боли и дискомфорта, они до сих пор пользуются устаревшими техниками. Эксперт рассказала «Секрету фирмы», какие пять манипуляций в косметологическом кабинете не дадут желаемого результата и могут даже навредить.

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1. Дермабразия лица

Во время этой процедуры поверхностный слой эпидермиса удаляют с помощью шлифовки. Врач соскабливает верхний слой кожи специальным аппаратом с фрезой.

Это достаточно травматичная манипуляция, восстановление после которой может занять несколько недель.

Лана Аббасова, врач-косметолог, основательница косметологического центра Plasmist of Beauty:

Процедура сопровождается болью и дискомфортом. Для облегчения неприятных ощущений часто используются анестетики, которые не все пациенты легко переносят. Дермабразия также имеет очень много противопоказаний.

2. Лазерная шлифовка

Суть процедуры в том, что кожу обрабатывают с помощью лазерного луча, который снимает верхний ороговевший слой эпидермиса. Это одна из самых болезненных и травматичных манипуляций в косметологии, отметила Аббасова.

Большую роль играет человеческий фактор. Одно неверное движение или неправильно выбранная мощность — и лазер в руках врача может обезобразить человека, подчеркнула собеседница «Секрета».

Лана Аббасова:

У лазерной шлифовки долгий и мучительный процесс восстановления. На протяжении месяца у пациента будут наблюдаться сильные шелушения, стянутость и сухость. Также на лице появляются обширные корочки, которые затем отпадают.

Чтобы процедура была эффективной, нужно учесть слишком много нюансов: гормональный фон пациента, его образ жизни, уровень увлажнённости кожи, рацион.

Например, кожа у женщины в менопаузе уже не сможет восстановиться после такой процедуры.

3. Безоперационная ринопластика носа

Это коррекция формы носа с помощью филлеров с гиалуроновой кислотой. Они заполняют неровности и придают носу желаемый вид.

Минус этой процедуры — недолговечность. Через год или даже раньше её придётся повторить, отметила Аббасова. Но это не все недостатки.

Лана Аббасова:

Введение гиалуроновой кислоты в мягкие ткани опасно тем, что препарат имеет свойство капсулироваться и мигрировать. В лучшем случае начнётся сильный отёк и воспаление, и хирург сможет достать образовавшиеся капсулы из тканей. В худшем — капсулы перекроют кровоток, и начнётся некроз тканей.

4. Ультразвуковая кавитация

Методику придумали для борьбы с целлюлитом и другими изменениями подкожно-жировой клетчатки.

Работает она так: с помощью ультразвука врач воздействует на жировые клетки, стимулируя их к распаду. Разрушенные жировые клетки выводятся из организма через кровоток.

Подвох в том, что коррекция веса невозможна без правильного питания, подчеркнула косметолог. Но у кавитации есть и другие минусы.

Лана Аббасова:

В процессе выведения жировых клеток активно задействуются почки и печень. Если у пациента имеются проблемы с этими органами, кавитацию лучше заменить на другие более эффективные и безопасные процедуры коррекции фигуры.

5. Микротоковая терапия

Суть процедуры в том, что косметолог специальным аппаратом с низкочастотным током воздействует на кожу. В качестве проводника используют гели, чтобы микротоки лучше проникали в эпидермис и стимулировали процессы обновления. В чём минус?

Лана Аббасова: