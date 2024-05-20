Наращивание ресниц: чем может быть опасно и кому противопоказано

О том, как прекрасны и удобны нарощеные в салоне ресницы, не знают разве что бабушки из глухих деревень. И младенцы в песочнице. Остальные хотя бы в общих чертах представляют, зачем это делать и как проходит процедура. Но все ли так просто? Совсем нет — и перед тем, как идти за роскошными ресницами, стоит узнать о рисках и опасности для здоровья.

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Англичанка ослепла на один глаз

Жительница Лондона утверждает, что ослепла на полтора года после того, как ей наклеили ресницы, не снимая контактных линз. У Лилли Барретт сперва покраснел и начал слезиться глаз, затем он опух, а на роговице образовалась желтая слизь — к тому времени левым глазом она перестала видеть вообще. Позже медики ей сказали, что развилась язва роговицы, она была вызвана бактериями, попавшими внутрь глазного яблока с контактной линзой после наращивания ресниц.

Сейчас, спустя полтора года лечения, зрение потихоньку восстанавливается, но все равно нужно будет делать операцию. Понятно, что теперь бедолага не может ни пользоваться контактными линзами, ни поражать окружающих красотой длинных ресниц. Да даже просто выйти из дома проблематично.

«Мораль очень простая: всем, кто носит контактные линзы, выбирать только ежедневные варианты и никогда не пользоваться ими дольше положенного срока, если вам так уж хочется роскошные ресницы», — комментирует ситуацию офтальмолог Семен Степанов. А если вы склонны к конъюнктивитам или обладаете глазами повышенной чувствительности, лучше вообще не наращивать ресницы. С чем еще можно столкнуться во время бьюти-процедуры?

Риск раздражения и инфекции

Основной риск наращивания ресниц — раздражение глаз.

«Для наращивания обычно требуется клей, чтобы прикрепить их к естественному фолликулу, а глаза невероятно чувствительны к этим химическим веществам. Даже гипоаллергенные ингредиенты все равно могут вызвать воспаление или раздражение тканей глаза, утяжеляя их или вытягивая волоски, — рассказывает Семен, — Все, что находится вокруг глаз, может вызвать раздражение либо из-за химических веществ, либо из-за трения и натяжения ресниц».

Чтобы предотвратить аллергическую реакцию, нужно предварительно провести тест на руке с клеем. Офтальмолог также рекомендует попросить своего косметолога использовать клей, не содержащий латекса и формальдегида, поскольку эти ингредиенты являются двумя наиболее распространенными раздражителями.

Возможное повреждение натуральных ресниц

Даже если вы обратитесь к лучшему мастеру по наращиванию и будете идеально выполнять весь последующий уход, все равно существует большая вероятность повреждения натуральных ресниц.

«По мере роста ваших натуральных ресниц прикрепление происходит все дальше и дальше от корней волосков. Таким образом, вашим натуральным ресницам становится сложнее выдерживать вес наращивания, что может привести к их поломке», — предупреждает Семен.

Неравномерное выпадение

В любой момент времени ваши ресницы находятся на разных стадиях роста, а это значит, что одни ресницы только начинают расти, а другие готовятся к выпадению.