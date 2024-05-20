Певица Ани Лорак поделилась кадрами с откровенной фотосессии

Певица Ани Лорак снялась в сверкающем мини-платье с глубоким декольте. Звезда поделилась кадрами с откровенной фотосессии в личном блоге.

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Артистка недавно заявила в интервью, что не может много есть из-за своего возлюбленного Исаака Виджраку. По словам артистки, у испанца красивое атлетичное тело, и она старается на него равняться.

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Звезда познакомилась с избранником в Греции: тогда мужчина пригласил артистку на свои тренинги, а во время ретрита Лорак познакомилась с ним поближе, и у пары начался роман. Виджраку живет на Ибице. В своих соцсетях он называет себя «целостным велнес-экспертом» и «создателем позитивной кармы», разделяющим концепцию «философии радости». Возлюбленный певицы был женат — от прошлых отношений у него есть сын и дочь.

Лорак воспитывает 12-летнюю дочь Софию от гражданина Турции Мурата Налчаджиоглу, с которым состояла в браке почти 10 лет и официально развелась в 2019 году.

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