Певица Шарлотта Эмма Эйтчисон снялась топлес для журнала

Британская певица и автор песен Шарлотта Эмма Эйтчисон, более известная под сценическим именем Charli XCX, снялась топлес для журнала Rolling Stone. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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На размещенном кадре 31-летняя исполнительница позировала, стоя на коленях боком к камере. Она надела синие джинсы бренда Valentino с вырезами и фактурными цветами и прикрыла обнаженную грудь руками. Также знаменитость распустила волосы и подвела глаза объемными черными стрелками.

© Lenta.ru

Автором снимка стал американский фотограф и режиссер Тайрелл Хамптон.

В марте американская певица Кеша Роуз Себерт, более известная как Кеша, снялась обнаженной и показала видео фанатам.