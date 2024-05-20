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Популярная певица снялась топлес для журнала

Британская певица и автор песен Шарлотта Эмма Эйтчисон, более известная под сценическим именем Charli XCX, снялась топлес для журнала Rolling Stone. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Певица Шарлотта Эмма Эйтчисон снялась топлес для журнала
© Lenta.ru

На размещенном кадре 31-летняя исполнительница позировала, стоя на коленях боком к камере. Она надела синие джинсы бренда Valentino с вырезами и фактурными цветами и прикрыла обнаженную грудь руками. Также знаменитость распустила волосы и подвела глаза объемными черными стрелками.

© Lenta.ru

Автором снимка стал американский фотограф и режиссер Тайрелл Хамптон.

В марте американская певица Кеша Роуз Себерт, более известная как Кеша, снялась обнаженной и показала видео фанатам.

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