Журналистка Ксения Собчак в платье-комбинации снялась в Каннах

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак снялась в элегантном наряде. Знаменитость опубликовала фотографию в Telegram-канале.

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42-летняя Ксения Собчак посетила Каннский кинофестиваль 19 мая. На красной ковровой дорожке телеведущая появилась в белом платье-комбинации, которое сочетала с объемным жакетом в тон. Журналистка дополнила наряд черными солнцезащитными очками, колье, несколькими кольцами и золотым клатчем Prada. Знаменитости сделали укладку и макияж с красной помадой. Поклонники оценили образ Собчак на фестивале.

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"Ксения Анатольевна, вы лучше всех там!", "Ксения, у вас чудесный образ", "Ксения, вы шикарная! Восхищение!", "Ксения — восторг!", — писали в комментариях.

Ксения Собчак воспитывает сына Платона от актера Максима Виторгана. Журналистка и режиссер сыграли свадьбу в 2013 году, однако в марте 2019-го объявили о расставании. Недавно Виторган опубликовал в социальных сетях фотографию вместе с подросшим сыном. На снимке отец и его наследник позировали в Москве.

На днях Ксения Собчак станцевала перед камерой в черной юбке и зеленом топе с перьями и белоснежным воротником. Ей также сделали ретро укладку и легкий макияж с коричневой помадой. Поклонники не оценили танцевального номера, а в комментариях ее назвали "новой Волочковой" и "русской Бритни Спирс".