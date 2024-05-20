Футболистка вышла в свет в прозрачном платье за 1,3 миллиона рублей

Американская футболистка Бриттани Махоумс появилась на публике в прозрачном платье люксового бренда. Снимки с вечеринки журнала Sports Illustrated публикует Page Six.

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28-летняя спортсменка вышла в свет в вечернем платье марки Oscar de la Renta, которое было выполнено в виде цветов. Известно, что стоимость наряда составляет 15 тысяч долларов (1,3 миллиона рублей). В качестве обуви инфлюэнсер предпочла босоножки в тон, а в руках она держала небольшую сумку.

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Известно, что Махоумс пришла на вечеринку, поскольку впервые попала на страницы нового выпуска упомянутого журнала. Знаменитость посетила мероприятие вместе с мужем Патриком Махоумсом.

Ранее в мае 53-летняя модель Наоми Кэмпбелл пришла на Каннский фестиваль в прозрачном платье. 53-летняя знаменитость вышла в свет в винтажном платье бренда Chanel с прозрачными вставками и верхом, расшитым пайетками.