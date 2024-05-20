Идеальные и брошенные: топ-модели, которым изменяли мужья

Мир моды полон гламура и блеска, но даже самые известные и красивые супермодели сталкиваются с предательствами. Иногда кажется, что таким красавицам изменять точно никогда не станут, но ни идеальная внешность, ни точеная талия не спасают от измен.

Ирина Шейк, российская супермодель, столкнулась с изменой своего бойфренда, известного актера Брэдли Купера. Пара разошлась в 2019 году, и причиной стали слухи о романе Купера с его коллегой по фильму «Звезда родилась» Леди Гагой.

Таблоиды и общественность взорвались от негодования! Ведь казалось, что у Брэдли и Ирины все складывается просто замечательно. Но не заметить химию между ним и Леди Гагой было невозможно.

До сих пор неясно, была ли измена со стороны Брэдли или он просто слишком заигрался для продвижения фильма, но такого отношения к себе Ирина простить не смогла и разорвала эти отношения.

Они до сих пор поддерживают связь ради своей маленькой дочери.

Жизель Бундхен, бразильская супермодель и одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире, столкнулась с изменой своего мужа, Тома Брэди еще в самом начале отношений. От него забеременела его бывшая девушка. Но даже после этого Жизель решила сохранить отношения и построить с Томом семью. Но в 2015 году слухи об его романе с няней их детей облетели весь мир. Жизель до последнего старалась сохранить семью, но в 2022 году пара все же подала на развод.

Легендарная британская супермодель Наоми Кэмпбелл тоже не раз сталкивалась с изменами.

Один из ее бывших - репер Скепта- сообщил об измене сам. Но не только Наоми, а всему миру - он выложил в социальные сети фото узи и подписал «Это маленький Аденуга». Это был снимок его любовницы. Безусловно, после такого ни о каком продолжении отношений и речи идти не могло.

Американская модель Белла Хадид и канадский певцом The Weeknd сходились и расходились, наверное, десяток раз. Их отношения были настоящими эмоциональными качелями. Но не смотря на это, они вновь и вновь возвращались друг к другу. Модель признавалась, что ее это изматывало. Окончательно закончить отношения она решилась после того, как в прессе поползли слухи, что на гастролях The Weekend не сильно тоскует по своей любимой и часто проводит время с другими девушками. Это стало последней каплей.

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски, американская супермодель и актриса, также столкнулась с изменой. Ее мужа, продюсера Себастьяна Бир-Маккларда, уличили в постоянных изменах. Весь мир был абсолютно в недоумении: как можно изменять Эмили Ратаковски? Сохранять брак модель не стала, тут же забрала сына и подала на развод. Сейчас она продолжает строить карьеру и заниматься воспитанием ребенка. С бывшим мужем связь модель не поддерживает.