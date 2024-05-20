Продюсер Тина Канделаки снялась в топе с глубоким декольте

Журналистка, телеведущая и продюсер Тина Канделаки снялась в откровенном топе. Знаменитость опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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48-летняя Тина Канделаки была запечатлена на тренировке. Телеведущая позировала в черном топе на шнуровке, леггинсах с прозрачными вставками и белых кроссовках. Продюсер собрала волосы в пучок и отказалась от макияжа. Журналистка напомнила поклонникам, как важно заниматься спортом и правильно питаться для здорового и подтянутого тела.

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10 мая телеведущая показала, как выглядела в студенческие годы. Продюсер опубликовала фотографию, на которой позировала в центре Москвы. Тина Канделаки стояла в синем платье на фоне Красной площади.

Известно, что в 90-е знаменитость поступила на факультет журналистики Тбилисского государственного университета. А в 2008 году окончила факультет международных отношений РГГУ в Москве.

Несколько недель назад Тина Канделаки поделилась секретом молодости. Она призналась, что в последнее время ходила на лазерное омоложение лица Clear and Brilliant, микротоки и RF-лифтинг. По словам знаменитости, после этих процедур у нее просто идеальная кожа.