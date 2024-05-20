Модель Роузи Хантингтон-Уайтли выложила фото в платье с декольте

Модель и бывший "ангел" Victoria's Secret Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в элегантном образе в Каннах. Знаменитость опубликовала фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Перед камерой 37-летняя Роузи Хантингтон-Уайтли предстала в белом облегающем макси-платье с открытой спиной и декольте до пупка. Наряд подчеркнул фигуру модели. Возлюбленная Джейсона Стетхэма дополнила образ массивным золотым браслетом. Визажисты сделали знаменитости макияж в нюдовых тонах, а стилисты — голливудскую укладку. Бывший "ангел" Victoria's Secret позировала стоя на балконе.

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Роузи Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с актером Джейсоном Стетхэмом с 2010 года. Знаменитости объявили о своей помолвке в 2016-м, но свадьба до сих пор не состоялась. В 2017 году Роузи Хантингтон-Уайтли впервые стала мамой. У пары родился сын Джек.

В августе 2021-го модель сообщила о второй беременности. 2 февраля 2022 года у Роузи и Джейсона появилась дочь, которую они назвали Изабелла Джеймс. Звезды делятся в социальных сетях фотографиями с детьми, но до сих пор не показывают лицо девочки.