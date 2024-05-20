Жена певца Александра Малинина призналась, что не поправляется более 10 лет

Жена певца Александра Малинина раскрыла в соцсетях свой вес. Врач-гинеколог Эмма Малинина похвасталась, что эта цифра не меняется уже более 10 лет.

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«Мой рост 174 сантиметра, а вес 62 килограмма, и он не меняется уже более 10 лет», — отметила 62-летняя бизнесвумен.

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Супруга артиста говорила, что занимается спортом три раза в неделю для поддержания фигуры. По мнению Малининой, лишние килограммы мешают нормально жить и функционировать организму, поэтому бодипозитив не должен иметь к этому никакого отношения. Бизнесвумен подобрала для себя вариант трех занятий с тренером в неделю: одна интенсивная тренировка и две — с легкой растяжкой и нагрузкой.

Жена исполнителя также следит за питанием и соблюдает интервальное голодание. Малинина подчеркивала, что пришла к этому после изучения опыта своих клиентов и анализа собственного организма.

Врач-гинеколог не скрывает, что поддерживает молодость кожи с помощью разных косметологических процедур. Она говорила, что довольна результатами, которые позволяют ей ходить без макияжа и не использовать фотошоп перед публикацией снимков.

Александр и Эмма Малинины поженились в 1990 году. Артист усыновил первенца супруги Антона от предыдущего брака, а в 2000 году у пары родились двойняшки Фрол и Устинья.

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