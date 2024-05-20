Седина: пять способов предотвратить или замедлить ее появление

С возрастом приходит мудрость и изменения во внешности — в частности, седина. Но если вы еще не готовы смириться с текущим или возможным появлением серебристых прядей в своей шевелюре, есть способы предотвратить или замедлить этот процесс.

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Во-первых, вы должны знать, что, по общему мнению ученых и медиков, первопричина появления седых волос кроется в генетике. Чем раньше поседели ваши родители, бабушки и дедушки, тем раньше поседеете и вы. Но это не значит, что не существует профилактических мер, которые вы можете предпринять, и речь идет не только о том, чтобы заранее подобрать краску для волос натурального оттенка.

Что вызывает седину?

Волосяные фолликулы содержат пигментные клетки, которые вырабатывают меланин — пигмент, придающий цвет волосам, а также коже.

«Со временем эти пигментные клетки в волосах вырабатывают все меньше и меньше пигмента и в конце концов перестают это делать совсем, что приводит к поседению», — говорит косметолог Арина Дурова.

Когда волосы начинают седеть?

Обычно поседение волос начинается в возрасте 30—40 лет, а большинство людей имеют значительное количество седых волос в 50—60 лет. По словам Арины, преждевременная седина — это процесс, начавшийся в 20 лет:

«Считается, что преждевременная седина является генетической особенностью и даже может быть связана с определенным геном, известным как интерферон-регулирующий фактор 4 (IRF 4), который может помогать регулировать выработку меланина. Кроме того, существуют некоторые генетические заболевания, которые могут быть связаны с преждевременным поседением, но они встречаются не так уж и часто».

По какому принципу появляются седые волосы?

Как правило, седые волосы появляются по всей поверхности головы, а не отдельными участками. Однако Арина говорит:

«При некоторых заболеваниях, таких как витилиго, алопеция ареата и наследственные пигментные нарушения, волосы могут появляться в виде седых пятен».

Как предотвратить появление седых волос

Получайте достаточное количество витаминов и питательных веществ. По словам Арины,

«Здоровый образ жизни и сбалансированное питание с достаточным количеством белка, а также устранение дефицита питательных веществ могут помочь в предотвращении седины».

Доказано, что существует несколько недостатков в питании, которые могут способствовать появлению седых волос. Витамин D — один из них.

«В одном из исследований было обнаружено, что у молодых людей, у которых наблюдалось преждевременное поседение волос, был низкий уровень витамина D. Дефицит витамина B12 тоже может быть связан с поседением. Прием витаминов и здоровое питание, богатое антиоксидантами, также снижает окислительный стресс и создает основу для здоровых и красивых волос», — добавляет Арина.

Избегайте стресса

Стресс является одним из факторов, способствующих появлению седины, поскольку он приводит к оксидантному повреждению. Оно останавливает работу клеток, вырабатывающих пигмент, что приводит к снижению выработки меланина.

«Звучит даже банально по нынешним временам, но: учитесь контролировать свои эмоции. Медитируйте, пойте мантры, выполняйте дыхательные техники — помните, нервные клетки действительно не восстанавливаются и это ведет ко множеству проблем», — напоминает косметолог.

Не курите

Этот пункт является обязательным не только для здоровья волос, но и для общего состояния. По словам Арины,

«Если волосы уже поседели, сигаретный дым может придать им желтый или тусклый оттенок, который мешает волосам быть блестящими, послушными и сияющими».

Используйте защиту от солнца

Чрезмерное пребывание на солнце может не только повредить кожу, но и ускорить процесс поседения или запустить его преждевременно.

«Не забывайте использовать солнцезащитные кремы для кожи головы или защитные шляпы», — настаивает Арина.

Планируйте ежегодные чекапы

Некоторые заболевания, например аутоиммунные, нарушения обмена веществ и щитовидной железы, могут стать причиной преждевременного появления седых волос, поэтому важно регулярно посещать врача и сдавать анализы. Врачи, например, сертифицированные дерматологи, могут прояснить ситуацию и убедиться, что это не более серьезная проблема.