Не только шорты: летняя мода для женщин возраста 45+

В 45 или 50 вы можете быть молодой бабушкой или мамой дошкольника. Или активной бизнес-вумен. Или счастливой обладательницей ухоженного сада (домика на море, плантации винограда или роз). Или все вместе. И уж, конечно, это все значит, что в таком возрасте можно и нужно оставаться красивой и привлекательной — и одеваться так, чтобы и в жару было комфортно и удобно. Итак, одежда для зрелых дам для лета.

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Короткие платья и туники

«Да, многие рассказывают о своей нелюбви к "несвежим" коленям и целлюлиту, но, во-первых, многие возрастные дамы уже познакомились с чудесами косметологии и регулярно занимаются спортом, так что их ноги выглядят потрясающе. И носить в таком случае короткое платье совсем не зазорно», — объясняет стилист Андрей Медведев.

Второй вариант — надеть короткие или длинные леггинсы или велосипедки. И все равно носить платье или тунику. Или рубашку-оверсайз. Очень удобно по жаре, красиво и задорно. С каблуками может быть более формальный вариант, с кроссовками или вьетнамками — прогулочный.

Бермуды

Отличная идея для отпуска — обрезать любимую пару джинсов до длины бермуд — (чуть выше колена. Для тех, кто не помнит, пересмотрите «Грязные танцы», идеальная длина — на главной героине).

«Сейчас бермуды очень в тренде и идеально подходят для женщин за 45, особенно с милой туникой или пляжной накидкой. Для офиса выберите вариант из плотного хлопка или льна и сочетайте с легким блейзером», — рассказывает Андрей.

Длинные свободные платья и кафтаны

Красивая струящаяся многослойность. Которая позволяет играть образом, смягчая его или, напротив, делая строже.

«При желании кафтан можно заменить на куртку из денима, вязаный свитер или свободную рубашку-оверсайз — и все это на основе одного длинного свободного платья», — говорит Андрей.

Платье средней длины

Это действительно милый и утонченный образ в винтажном стиле в правильном материале и, конечно, идеальный вариант для лета. И для пляжа, и для города. Если платье без рукавов, сверху можно набросить ту же сорочку или джинсовую куртку.

Платье длиной до колена

«Я считаю, что платья длиной до колена — это очень элегантно и изысканно, воплощение шика. А если это платье сложной формы и интересного силуэта, то вообще прекрасно», — утверждает Андрей.

Свободные брюки

Брюки из льна или вискозы — идеальный летний вариант.

«Хорошо носить их с облегающим верхом — если он выполнен из дышащей ткани. И с чем-то балахонистым и свободным тоже будет замечательно, а если хочется подчеркнуть талию, просто завяжите топ узлом», — предлагает стилист.

Длинные юбки

Последняя, но не менее важная вещь — длинная юбка.

«Она может быть многоярусной, с оборками, разрезом, из легкого хлопка или шелка, из денима и даже тюля (да-да!). Сочетайте юбку с блузкой, майкой в полоску, строгой сорочкой. Обувь позволительна как на каблуке любой высоты, так и без него», — говорит Андрей.

И шорты

И, конечно, не слушайте тех, кто говорит, что шорты в «таком возрасте» носить нельзя. Не надо мыслить штампами и занудствовать, это уж точно прибавляет морщин и возраста. А все остальное, если хочется — можно!