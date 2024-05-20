Чем отличаются тоник, тонер и зачем они нужны

Слова «тоник» и «тонер» звучат похоже, да и сами продукты визуально не особо отличаются. Но истинные знатоки ухода за кожей подтвердят: разница есть. Причем значительная. Разбираемся в отличиях.

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Классическая бьюти-триада ежедневного ухода за кожей подразумевает очищение, тонизирование и увлажнение. Однако будем честны: вторым этапом сегодня многие пренебрегают. Промежуточное положение тоника действительно может ввести в заблуждение. Тоники дублируют отчасти функции очищающих продуктов, а отчасти средств ухода. Но это не значит, что у них нет самостоятельной ценности.

Но сначала разберемся в терминологии. По-английски тоник также может называться «toning lotion» (то есть тонизирующий лосьон) или «toner» (тонер). Из-за этого случается путаница. Ведь на рынке также представлены тонеры, которые пришли к нам из Кореи и которые тониками называть неверно — это принципиально иное средство бьюти-рутины. А теперь разберемся подробнее, в чем между ними разница.

Для чего нужен тоник — это финальный этап очищения кожи

Даже если вы не пользуетесь тоником, то все равно представляете себе, как он выглядит. Это прозрачная или полупрозрачная жидкость с увлажняющими, освежающими, очищающими и успокаивающими компонентами в составе. Изначально большинство тоников было на спиртовой основе, но теперь спирт очень редко включают в состав. Поэтому современные средства действуют деликатно и не сушат кожу.

Тоник (его же часто называют лосьоном) — финальный этап очищения лица. В отличие от других продуктов, таких как гели, пенки, мицеллярная вода, его не нужно смывать водой. По сути, он как бы домывает вашу кожу, удаляя оставшиеся частички грязи, кожного сала и, возможно, несмытой косметики.

Еще одна важная функция тоника — восстановление pH кожи. Напомним, что термином pH (от Potential of Hydrogen — водородный показатель) обозначается соотношение кислоты и щелочи. Даже водопроводная вода, содержащая хлор, имеет щелочную среду, и, помимо этого, содержит в составе соли и металлы, которые могут агрессивно влиять на кожу. В результате снижается ее иммунитет и сопротивляемость к внешним факторам. Поэтому увеличивается риск обезвоживания, воспалений, акне и других проблем. Если просто умыться водой, то кожа восстановит нужный pH своими силами, но это может занять от нескольких минут до нескольких часов, а тоник способствует восстановлению правильному pH кожи мгновенно.

Также тоник может брать на себя часть функций ухода за кожей, если в его составе есть матирующие (древесный уголь), себорегулирующие (лимонная кислота), успокаивающие (центелла азиатская, зеленый чай) и другие компоненты. Но важно понимать, что сыворотку или тем более крем тоник не заменит.

Какую функцию выполнет тонер

Одна из основных задач тонеров — мгновенное увлажнение. Чаще всего они содержат воду, глицерин, масла и смягчающие вещества. Особой популярностью этот продукт пользуется в восточных странах — Японии, Корее и Китае, где для него даже придумали так называемое «правило трех секунд». Именно за такое время тонер необходимо нанести на кожу после всех этапов очищения. Так увлажнение будет максимально эффективным и глубоким в пределах эпидермиса.

Если следовать корейской многоступенчатой системе ухода, сразу после тонера необходимо нанести крем или сыворотку, чтобы дополнительно «запечатать» влагу. Впрочем, кореянки также практикуют «метод семи слоев», наслаивая тонер до семи раз. Эффект сопоставим с нанесением увлажняющей тканевой маски и может порадовать обладателей обезвоженной кожи. Но такой многоступенчатый подход требует времени, да и расход продукта существенно увеличивается.

Как использовать тоник и тонер

Итак, главное отличие двух продуктов — действие. Так, тоник — это своего рода мостик между очищением и уходом. А тонер — полноценный участник уходовой рутины, который можно использовать как дополнительный этап увлажнения.

Другое важное различие — консистенция. Тоник более жидкий и напоминает скорее воду. А вот тонеры часто значительно гуще и по текстуре больше похожи на гель. Поэтому первый продукт наносят на ватный диск, а второй можно налить прямо в ладонь и нанести на лицо похлопывающими движениями.

В целом, конечно, тоники и тонеры нельзя назвать такими же краеугольными камнями в уходе, как увлажнение и очищение, но с ними бьюти-рутина становится более совершенной и продвинутой. Так что пропускать этот шаг не стоит.