Как правильно пользоваться солнцезащитными кремами

Более 80% людей неправильно пользуются солнцезащитными кремами. Об этом заявила нижегородский дерматолог Элла Мазаева. Ее слова приводит главред издания «Стационар-Пресс» Алексей Никонов. Дерматолог напомнила, что такими кремами необходимо пользоваться не только во время палящего солнца, но и в пасмурную погоду, чтобы защитить кожу от ультрафиолета. Со слов специалиста, солнечные лучи могут повлиять на развитие меланомы и появление преждевременного старения и гиперпигментации.

При этом крема от солнца могут быть разные, в зависимости от SPF-показателя, который обеспечивает разный уровень защиты кожи. Как правило, на лицо нужно наносить 3 гр средства, на голову, руки и шею — 10 гр, а на все тело — 30 гр. При этом наносить крем необходимо за 20 – 25 минут до выхода и обновлять его каждые два часа.

«Лучше выбирать SPF-средства с минеральными фильтрами, такими как оксид цинка, а крема с химическими фильтрами рекомендуется смывать с кожи через два часа, так как они могут вызвать раздражение из-за окислительных процессов. Не забывайте наносить защитный крем на колени, губы, веки и уши», — рассказала Элла Мазаева.

Самым опасным периодом пребывания на улице является промежуток с 11.00 до 16.00. Именно в эти часы солнечные лучи воздействуют сильнее всего, поэтому на улице в это время лучше особо не появляться или использовать средства с наивысшим показателем SPF. Также не стоит ходить на косметические процедуры и использовать эфирные масла на открытые участки кожи.

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