Алена Шишкова впервые за много лет кардинально сменила прическу

У Алены Шишковой в медийном поле вполне устоявшийся образ. Казалось, что нежная блондинка с длинными локонами и тонкой талией еще и довольно закрытая, никогда не решится на кардинальные перемены. Что ж, поклонники звезду недооценивали.

Вчера Алена доказала, что открыта к экспериментам.

«Длинные наращенные волосы — это очень красиво и давно стало частью жизни современной женщины. Но иногда нужно делать перерыв и давать волосам отдохнуть, — закинула удочку звезда в своем инстаграме*. — Очень волнительно».‎

Следом Алена продемонстрировала процесс поэтапно: пришла в салон красоты и показала свою шевелюру без наращенных волос.

По словам модели, ее родные волосы восстановились и прилично отросли, но это от короткой стрижки ее это не остановило. Ходить с каре звезда планирует временно, но, судя по реакции аудитории, может передумать.

«Как вам хорошо», «Прическа очень идет», «Естественно и свежо», «Твое 100%», «Помолодела. Так намного лучше. Будто с длинными не хватает объема», — были немногословны подписчики телеграм-канала Шишковой.

Подписываемся под каждым словом и ждем, с кем же теперь сравнят звезду ее подписчики. После последней порцией кадров, к слову, Алену прозвали «белой версией» Мортиши Аддамс.

* Запрещен в РФ.