Косметолог раскрыл секреты красивого старения

Старение — это неизбежный процесс, которому подвержены все организмы на нашей планете. Это нормальное явление, которое никто не в силах остановить. Однако специалисты эстетической косметологии могут замедлить его и помочь человеку выглядеть ухоженно в любом возрасте. Об этом нам рассказал косметолог Сергей Михайлович.

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Он отметил, что существует 4 основных типа старения, каждому из которых подходят свои методы торможения возрастных изменений.

«Всё зависит от костных ориентиров, подкожно-жировой клетчатки, скорости старения дермы и наличия гидролипидного баланса, который сохраняется или не сохраняется у пациентов. Тип старения лица даётся нам генетически и его, к сожалению, нельзя изменить, но с ним можно работать», — объяснил эксперт.

Мелкоморщинестый тип старения

Отличается тем, что у пациентов сухая и тонкая кожа, подкожно-жировая клетчатка развита не очень сильно и кожа начинает рано усыхать из-за недостатка влаги. Поэтому первые морщинки у них появляются очень рано. Часто их видно у молодых девушек от 25-30 лет. Людям с этим типом старения хорошо подходят различные биоревитализации и биорепорации. Препараты на основе гиалуроновой кислоты, на основе живых факторов роста, которые будут стимулировать выработку собственной гиалуроновой кислоты и восполнять её недостатки. Также таким клиентам подойдут препараты на основе полимолочной кислоты, которые будут восстанавливать недостаток объёмов и улучшать качество кожи. Сюда подойдут и аппаратные методики по типу IPL и BBL. Они помогут нарастить термальный слой.

Отёчно-деформационный тип старения

Это классические славянские и арабские женщины. У них достаточно хорошо развита подкожно-жировая клетчатка, и плохо развиты связки, удерживающие данную клетчатку. Поэтому уже в достаточно молодом возрасте возможно появление носослёзной, носощёчноой борозд и носогубной кладки, а также возможна потеря чёткости нижней трети лица и появление второго подбородка. Обычно эти люди склонны к полноте, но не всегда. Тут подходят все процедуры, направленные на компактизацию подкожно-жировой клетчатки. Сейчас очень популярна процедура SMAS-лифтинг лица на аппарате Utims A3. Когда ультразвуком подкожно-жировую клетчатку компактизируют и делаю лицо компактным, красивым и фактурным. Ещё в этом случае подходят аппараты с моно-частотами RF, которые также компактизируют подкожно-жировую клетчатку и наращивают термальный слой. В инъекционной косметологии стоит отдать предпочтение препаратам, которые не притягивают влагу, например гидроксиапатит кальция. Он восстановит связочно-скуловую зону.

Усталый тип старения

Это переходный тип старения, когда есть достаточно хорошо развитая подкожно-жировая клетчатка, но нет её гипертрофии, поэтому пациенты долгое время выглядят хорошо. У данных пациентов мы можем видеть небольшие нарушения овала лица, опущение уголков глаз и губ, появление носощёчной и носогубной борозд, но не в таком большом количестве, как у отёчно-деформационного типа старения. Эти пациенты более благодатные для косметологических процедур. Из аппаратных процедур им подходят —SMAS-лифтинг и игольчатый лифтинг RF. То есть, всё то, что будет улучшать качество кожи и компактизировать лицо. Из инъекционных препаратов — те, которые не притягивают жидкость и отёчность. Мультипептидные препараты, мезотерапия с низким содержанием гиалуроновой кислоты и с большим содержанием пептидов и поливитаминов, ботулинотерапия. Всё то, что будет предавать свежесть и сияние лицу.

Мускульный тип старения

Это один из самых благодатных типов старения. Пациенты с этим типом стареют наименее быстро, потопу что у них хорошо развиты костные структуры, на которых держатся связки. Поэтому их лицо всегда выглядит фактурно и хорошо. У них нет излишней подкожно-жировой клетчатки, поэтому они не отекают, но при этом её достаточно, чтобы не перейти в мелкомарщинестый тип. Эти пациенты могут столкнуться с нарушением качества кожи. Сюда входит гипо- и гиперпегментация, появление небольших залом. Всё лечение у косметолога будет направлено на улучшение качества кожи. Это лёгкие пилинги, биоревитализанты с антиоксидантными системами, также фото и RF терапия, чтоы убирать поверхностную пигментацию, выравнивать микрорельеф кожи и получать красивый эффект. Кроме этого, этим пациентам подойдёт ботулинотерапии FullFace, потому что часто у данного типа старения есть нарушение гипертонуса компрессоров и они могут тянуть лицо вниз.

Косметолог отметил, что ежедневный уход подбирается индивидуально и зависит не от типа старения кожи, а от её вида.