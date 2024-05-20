Сухой шампунь: все плюсы и минусы использования средства

Почти каждая женщина хотя бы раз в жизни задумывалась о приобретении сухого шампуня, тем более если подруги уже все успели попробовать. Но так ли нужно это средство, которое обладает неоднозначным эффектом? Сухой шампунь и все его минусы и плюсы мы решили обсудить со стилистом Татьяной Золотовой.

В чем суть сухого шампуня

Большинство все же приобретает шампунь с целью очистить волосы. Однако, как говорит наш эксперт, сухой шампунь лишь создает видимость чистоты. Татьяна: «Сухой шампунь абсорбирует загрязнения, но он совершенно не предназначен для очищения кожи головы и волосы в привычном понимании. Это средство не заменит обычный шампунь, который нужно смывать водой». Важный момент — сухой шампунь эффективен только в первые дни после мытья головы, недельные загрязнения ему не по зубам.

«Я бы рекомендовала сухой шампунь как экстренное средство, если нет времени помыть голову. Но не стоит использовать его на регулярной основе», — говорит стилист.

Плюсы сухих шампуней

Очищение, когда времени впритык

Как мы уже говорили, сухой шампунь хорошо работает на волосах в первые три дня после мытья. Если вы понимаете, что просто не успеваете принять душ и помыть голову, используйте шампунь на корнях. Не стоит распылять по всей длине — так вы получите некрасивый припудренный эффект. Кроме того, протестируйте шампунь заранее, так как некоторые сухие шампуни грешат белым налетом на волосах после нанесения.

Стайлинг

Еще один плюс для тонких волос — вы можете использовать сухой шампунь вместо пудры для придания объема. Стилист: «Просто нанесите средство на корни во время сушки волос. Вспушите волосы после просушки и старайтесь не расчесывать у корней, чтобы сохранить объем».

Минусы сухих шампуней

Обезвоживание волос

Использование сухого шампуня на регулярной основе может обернуться перхотью и пересушкой волос. Татьяна: «Если используете средство каждый день, уже через неделю вас ждет раздражение и зуд кожи. В составе довольно много синтетики».

Закупорка пор

Как уже говорил наш эксперт, в составе сухих шампуней довольно много вредной химии, которая сушит не только волосы, но и закупоривает поры. Если у вас проблемная кожа, отнеситесь к этому пункту с особым вниманием.