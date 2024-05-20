Асмус напугала фанатов резкой сменой имиджа

Актриса очень коротко подстриглась

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус любит удивлять поклонников. Бывшая супруга комика Гарика Харламова часто экспериментирует со стилем и волосами. Однако новое преображение артистки пришлось по вкусу далеко не всем ее поклонникам.

Сегодня Кристина Асмус опубликовала несколько свежих фото на личной странице в Сети. Перед поклонниками актриса предстала в черном плаще и… с короткой стрижкой «под мальчика».

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В подписи к снимкам звезда попросила фанатов не надумывать лишнего.

«Не ищите смыслы там, где их нет. Тысяча осветлений, окрашиваний, начесов и плоек дали о себе знать. Заодно исполнила свою давнюю мечту. Я в голубом экстазе. Нравится очень», — написала актриса под снимками с новой стрижкой.

В комментариях поклонники разделились на два лагеря. Одним прическа Кристины Асмус пришлась по вкусу, а вот другие поспешили выразить свое недоумение.