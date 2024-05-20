«Я в экстазе»: Кристина Асмус напугала фанатов резкой сменой имиджа
Актриса очень коротко подстриглась
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус любит удивлять поклонников. Бывшая супруга комика Гарика Харламова часто экспериментирует со стилем и волосами. Однако новое преображение артистки пришлось по вкусу далеко не всем ее поклонникам.
Сегодня Кристина Асмус опубликовала несколько свежих фото на личной странице в Сети. Перед поклонниками актриса предстала в черном плаще и… с короткой стрижкой «под мальчика».
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В подписи к снимкам звезда попросила фанатов не надумывать лишнего.
«Не ищите смыслы там, где их нет. Тысяча осветлений, окрашиваний, начесов и плоек дали о себе знать. Заодно исполнила свою давнюю мечту. Я в голубом экстазе. Нравится очень», — написала актриса под снимками с новой стрижкой.
В комментариях поклонники разделились на два лагеря. Одним прическа Кристины Асмус пришлась по вкусу, а вот другие поспешили выразить свое недоумение.
«Будто из 20 в 40. Из молодой девчонки во взрослую женщину», «С длинными волосами вам больше шло», «Красиво, но с длинными больше нравилось» — написали пользователи Сети.