Ким Кардашьян подозревают в новой пластической операции

Свежие фотографии Ким Кардашьян вызвали много вопросов у её поклонников. 43-летняя телезвезда никогда не скрывала свою любовь к пластической хирургии и косметологии. Блогерша неоднократно ложилась под нож, чтобы добиться идеальной фигуры, однако теперь пользователи Сети предполагают, что Ким вновь решилась на операцию.

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На днях звезда посетила баскетбольный матч своего сына Сэйнта. На корте Кардашьян появилась в топе, оголяющем живот. Поклонники обратили внимание на то, что на теле блогерши появились шрамы. Некоторые предположили, что это последствия вмешательства, которое помогло Ким получить идеальный пресс. По мнению знатоков, Кардашьян решилась на липосакцию или абдоминопластику.

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И всё же часть пользователей, оценивших новые снимки Ким, предположила, что на животе телезвезды всего лишь появились естественные растяжки. В последнее время Кардашьян всё чаще публикует кадры из тренажёрного зала, поэтому не исключено, что подобные изменения возникли у неё из-за похудения.