Певица Нюша рассказала, как поддерживает форму

Российская певица Нюша в одном из недавних интервью рассказала, что помогает ей всегда оставаться в форме и поддерживать здоровье организма. Артистка призналась, что не только следит за питанием, но и делает регулярные тренировки.

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— Важно питаться интуитивно, а если есть особенные пристрастия и зависимости — разбираться с психологом в этом вопросе. Иногда нужно разнообразие и разгрузочные дни. В целом, придерживаюсь принципа здорового питания, — пояснила исполнительница.

Среди прочего Нюша посещает спортивный зал, танцы, растяжку и йогу. После серьезных физических нагрузок певица любит расслабиться на массаже, передает «Новое радио».

Исполнительница и телеведущая Ольга Бузова в интервью также сообщила, что привыкла справляться со стрессовыми ситуациями самостоятельно. Знаменитость также поделилась, что для расслабления предпочитает посещать баню, читать и гулять на свежем воздухе.

В минувшем году актер Гоша Куценко выступил в программе «Секрет на миллион» и удивил ведущую Леру Кудрявцеву признанием: он стал правильно питаться и похудел на 10 килограммов.