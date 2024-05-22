Супермодель Кендалл Дженнер снялась в бикини на пляже

Супермодель, бизнесвумен и звезда реалити-шоу Кендалл Дженнер снялась в новой коллекции бренда Calzedonia. Она опубликовала фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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28-летняя Кендалл Дженнер предстала перед камерой в салатовом бикини, которое дополнила золотыми браслетами. Супермодель с полотенцем в руках позировала на пляже. Визажисты сделали ей естественный макияж, а стилисты — небрежную укладку.

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Кендалл Дженнер — одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире. Наряду с доходами от различных показов и рекламных кампаний, она также получает прибыль от своего участия в съемках семейного реалити-шоу "The Kardashians".

Недавно супермодель стала лицом нового выпуска журнала Vogue. На обложке она позировала в цветочном розовом бюстгальтере, демонстрируя фигуру. Кендалл Дженнер распустили волосы и сделали укладку, а также легкий вечерний макияж. Съемка проходила под потоком воды.

На днях Кендалл Дженнер спровоцировала слухи о воссоединении с рэпером Bad Bunny. Супермодель была замечена на концерте своего бывшего возлюбленного в Орландо. В сети завирусилось видео, на котором она в черной толстовке стоит среди поклонников артиста. Дженнер танцевала и подпевала исполнителю.