Певица Кристина Агилера в боди вышла на сцену после похудения

Певицу Кристину Агилеру раскритиковали за исхудавшую на Оземпике фигуру. Об этом сообщает Daily Mail.

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43-летняя певица вышла на сцену в облегающем полупрозрачном боди и меховой куртке. В соцсетях начали обсуждать фигуру певицы. По мнению поклонников, она похудела как минимум на 20 кг. Фанаты уверены, что Кристина Агилера сбросила вес благодаря Оземпику. Сама певица публично не подтверждала информацию.

Еще в 2023 году Кристина Агилера резко похудела. Поклонники певицы предположили, что она стала следить за своим здоровьем, правильно питаться и заниматься спортом. Тогда нашлись и те, кто впервые заподозрил знаменитость в использовании Оземпика — препарата, который выписывают людям для лечения сахарного диабета второго типа. В Голливуде Оземпик пользуется популярностью. Инъекции препарата помогают многим знаменитостям быстро избавиться от лишних килограммов.

Кристина Агилера и Мэттью Батлер вместе с 2010 года. 14 февраля 2014 года они объявили о помолвке. У пары есть общая дочь — 8-летняя Саммер Рэйн. Певица также воспитывает 15-летнего сына Макса Лайрона от предыдущего брака. С его отцом, специалистом по маркетингу Джорданом Братманом, она развелась в 2011 году после пяти лет брака.