На Каннский кинофестиваль звезды пришли в платьях российских дизайнеров

На юге Франции проходит 77-й Каннский кинофестиваль. Каждый день те, кому посчастливилось оказаться в эти дни на Лазурном берегу, могут наблюдать за парадом звёзд на знаменитой лестнице Дворца фестивалей. Привлекают, конечно, не только громкие имена, но и роскошные платья, в которых появляются актрисы и светские львицы. В этот раз у нас есть повод порадоваться – сразу несколько участниц пафосного мероприятия надели творения российских дизайнеров.

© Global Look Press

Так, китайская актриса Тонг Лия появилась в наряде от известного бренда YANINA. Точёный силуэт, фактура в виде чешуек из перьев, глубокий серый цвет и огромный эффектный шлейф сделали звезду фильма «Как долго продлится наша любовь?» (2018) заметной и выбивающейся из общего ряда. Интересно, что это не первый пример демонстрации YANINA на крупных международных мероприятиях. Платья российского модного дома любят надевать на красные дорожки как наши звёзды, так и западные. В их числе Елизавета Боярская, Гвен Стефани, Ева Лонгория, Леди Гага и др.

Тем временем, соотечественница Тонг Лии, ещё одна китайская актриса Элейн Чжун предстала на красной дорожке в Каннах в объёмном нежно-розовом с золотыми штрихами платье из шёлковой органзы от Valentin Yudashkin. По заявлению пресс-службы бренда, помощники актрисы связались с ними после недавнего показа на Неделе моды 2024 в Дубае и попросили подготовить необычную модель к продаже. Сейчас, через год после смерти модельера Валентина Юдашкина, его место заняла дочь Галина Юдашкина, ставшая новым креативным директором модного дома.

По традиции, Каннский кинофестиваль – отличное место для демонстрации участниками киносообщества творений известных люксовых брендов одежды и аксессуаров. Так, свои платья и костюмы спешат показать на форуме Dior, Gucci, Chanel, Balenciaga, Balmain и др. Теперь, как видим, и для российских дизайнеров праздничное действо, происходящее каждый год в мае на юге Франции, не закрыто для присутствия и показа своих возможностей.