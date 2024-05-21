Шесть советов, как сохранить макияж при ношении солнцезащитных очков

Давайте представим ситуацию: вы довели свой макияж до совершенства и отправляетесь на прогулку ярким летним днем. Вы достаете темные очки (ах, какой получился образ) и собираетесь в путь. И тут вы чувствуете: маленькие бисеринки пота скользят по вашему носу вместе с прекрасными очками. А следом в «свободное плавание» отправляются и тени, и тушь. Как этого избежать?

© Unsplash

Заведите летний гардероб тональных средств

Солнцезащитные очки сами по себе не вызывают потоотделения, но их ношение в теплую погоду способствует повышенной влажности, поскольку они создают барьер, задерживающий тепло вокруг глаз и на носу.

Визажист Любовь Брусницына делится, что при повышении температуры воздуха выше 20 градусов нужно переходить на «долгоиграющий праймер, матовую тональную основу и консилер, потому что эти средства прилипают к коже. Чтобы ваше лицо не выглядело плоским и засаленным, ищите средства, содержащие увлажняющие ингредиенты, такие как гиалуроновая кислота и некомедогенные масла — это позволит сохранить кожу увлажненной и она не так интенсивно будет потеть».

Выбирайте косметику одного типа

Матирующий увлажняющий крем и не содержащее масел средство с SPF под макияж помогут, если у вас жирная или комбинированная кожа, так как они гарантируют, что лишние масла не попадут на нос или щеки.

Если у вас сухая или чувствительная кожа, обратите внимание на формулы на водной основе — они увлажняют кожу, но помните, что их покрытие более легкое и требует повторного нанесения.

«Внимательно изучите состав и убедитесь, что вы выбрали косметику одного типа: то есть все средства на водной основе, все средства на масляной основе или все средства на силиконовой основе. Быстрое сканирование этикеток подскажет вам: первый ингредиент, указанный в любом продукте, всегда является основой формулы, то есть если первый ингредиент — вода, то это продукт на водной основе. Последний ингредиент означает, что он содержит наименьшее количество компонентов. Не забывайте, что это правило применимо и к вашему средству с SPF», — объясняет Любовь.

Выбирайте правильные средства для нанесения макияжа

Создание гладкой и ровной основы очень важно, поэтому если вы используете «средства на силиконовой или масляной основе, наносите их кистью, а не влажным спонжем, потому что он может повредить структуру тональника или румян. В то время как средства на водной основе лучше наносить влажной губкой, а кисти могут привести к появлению разводов или пятен», — делится секретом визажист.

Меньше — значит лучше

Универсальная техника нанесения тонального крема, чтобы выдержать жару: Любовь рекомендует наносить средство подушечками пальцев, избегая чрезмерного растирания, которое может сработать против вас и даже повлиять на степень покрытия макияжа.

«На нос и скулы нанесите праймер для глаз — на те места, где будут сидеть очки. Праймеры для глаз лучше держатся, а после них нанесите легкий базовый слой. Дайте ему полностью высохнуть, затем с помощью пуховки нанесите полупрозрачную пудру и завершите макияж спреем. Не забудьте положить его в сумку, чтобы в течение дня освежать лицо. Если вы решили сделать макияж бровей, откажитесь от пудры, так как она скорее всего сотрется, а вместо нее используйте карандаш с долгоиграющей формулой и низким содержанием масла», — объясняет Любовь.

Никогда не наносите макияж на влажную кожу

У вас возникнет соблазн поправить макияж, когда вы почувствуете, что вспотели, но нужно подождать, пока она высохнет. Для начала приложите промокательную бумагу к влажным участкам и аккуратно промокните их — ни в коем случае не трите.

«Когда лицо высохнет, проведите по нему спонжем, пуховкой или чистым пальцем, если вы забыли инструменты и при необходимости подправьте тональное средство, используя только минимальное количество. Затем снова нанесите пудру и спрей для закрепления», — говорит Любовь.

Правильно используйте солнечные очки

После того как ваше лицо накрашено, самое время уделить внимание очкам. Для начала протрите подушечки носа спиртом: это не только поможет предотвратить поплывший по жаре макияж, но и предотвратит загрязнение кожи остатками масла после предыдущих ношений.