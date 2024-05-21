Модель Лена Перминова снялась в купальнике в душе

Жена миллиардера Александра Лебедева показала фигуру в откровенном купальнике. Модель Лена Перминова позировала в душевой и поделилась кадрами в соцсетях.

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«Могу сказать, что с таким кайфом по пляжу я давно не ходила. Жаль, что кроме нас вокруг нет никого. Купальник собирает грудь, делает красивые и округлые формы, но ничего не перетягивает. Чувствуешь себя очень свободно и женственно, а не хрюшей на пляже», — отметила звезда.

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Знаменитость вместе с мужем и детьми находится в Мозамбике. Перминова призналась, что они мечтали об этом путешествии, которое могло отмениться из-за болезни. Модель с сыновьями и дочерью лежала дома с высокой температурой из-за коронавируса, но до вылета в Африку все успели выздороветь.

Перминова отмечала, что в отпуске не расслабляется и дисциплинированно занимается в зале. По словам супруги Лебедева, ее сильно мотивирует отражение в зеркале, поэтому она не поддается на «сиюминутные» слабости. Звезда также следит за питанием, водным балансом и состоянием кожи, «инвестируя в старость».

Знаменитость родила четверых детей от бизнесмена: они воспитывают 14-летнего Никиту, 12-летнего Егора, 10-летнюю Арину и 3-летнего Александра.