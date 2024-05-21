Звезда Первого канала показала фигуру в облегающем платье

Звезда Первого канала Юлия Барановская показала фигуру в корсетном платье. Телеведущая приняла участие в фотосессии для модного журнала и поделилась кадрами в соцсетях.

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Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост, оценив образ: «Как статуэтка», «Даже черный цвет делает вас нежной», «Вау», «Очень красивая женщина», «Вы действительно супер», «Идеальный образ», «Прекрасная фигура».

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Барановская воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина. Телеведущая познакомилась с футболистом в 2003 году, а через 10 лет они расстались. Спортсмен признавался, что почти семь лет не виделся с сыновьями и дочерью из-за их матери, однако Барановская опровергала эти заявления. По словам знаменитости, экс-возлюбленный просто пропал из их жизни и очень редко звонил. Но в 2019 году футболист возобновил встречи с детьми, о чем публично сообщал в соцсетях.

Телеведущая признавалась журналистам, что мечтает вновь стать матерью, но пока достойного кандидата на роль отца она не нашла, а рожать ребенка для себя и растить его одной звезда не хочет.