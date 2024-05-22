Ольга Серябкина раскрыла отношение к омолаживающим процедурам

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина раскрыла свое отношение к омолаживающим процедурам. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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В первую очередь, 39-летняя певица рассказала, что негативно относится к филлерам.

«Чем меньше всего, тем моложе», — заявила она.

При этом звезда подчеркнула, что с годами хочет сохранить красоту и молодость, однако, по ее словам, многие косметологические процедуры имеют побочные эффекты.

«Я говорю о том, что не все, о чем нам говорят, работает. И не все, что работает сейчас, не имеет побочек и через время выглядит так же хорошо. Филлеры вообще зло», — заключила исполнительница.

Ранее в мае Ольга Серябкина опубликовала видео в мини-юбке. Певица разместила ролик, на котором предстала в красном корсете без бретелей и облегающей черной мини-юбке. При этом она распустила волосы, накрасила губы красной помадой и надела остроносые туфли на шпильках в тон.