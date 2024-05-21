Айза раскрыла секрет красоты и стройности

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай назвала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) шесть секретов красоты и стройности.

Первым советом был выход из отношений, где человека не ценят. Во-вторых, Айза предложила поработать над своими травмами с психотерапевтом. В-третьих, блогерша посоветовала сходить к врачу, чтобы он подобрал необходимые организму витамины.

Айза также назвала спорт и здоровое отношение к еде одними из секретов красоты и стройности. Она уверена, что питание нужно воспринимать как способ насыщения организма, а не попытку «зажирать свои грустинки». Блогерша отметила, что с этой проблемой тоже может помочь психотерапевт.

Также для красоты Айза посоветовала обратиться к грамотному косметологу.

«Пластические операции я не делала много лет. Грудь — это коррекция без имплантов. Исправление старых косяков», — отметила бизнесвумен.

В апреле Айза сделала уменьшение и подтяжку груди без использования имплантов. Также ей провели коррекцию рубцов, оставшихся с прошлых операций. Блогерша объясняла, что ее бюст стал не таким «бодрым» после рождения второго сына Элвиса и похудения.