Трендовые шорты лета 2024 — советует стилист
Если вы не большая поклонница юбок и платьев жарким летом, без трендовых шорт не обойтись. Стилист Оксана Михненко рассказала нам о самых актуальных моделях лета 2024.
Короткие шорты
Для смелых девушек, которые могут похвастаться изящными ногами, есть свой тренд — короткие шорты.
«Материал может быть любым, но лучше, если он будет плотным. И обращайте внимание на цвет — слишком короткая вещи не должна быть суперяркой», — комментирует стилист.
Кстати, короткие шорты отлично миксуются с кроп-топами.
Бермуды
В прошлом году тренд на бермуды ушел, но обещал вернуться этим летом.
«В жару никакие легкие брюки вас не спасут, а вот бермуды — вполне. Для офисного стиля жарким летом трудно придумать что-то более актуальное», — говорит Оксана.
Бермуды прекрасно «дружат» и с пиджаками прямого кроя, и с простыми легкими рубашками.
Спортивные шорты
Спорт захватывает тренды этим летом. Для прогулок можно выбрать спортивный стиль и свободные шорты чуть ниже середины бедра. Наш эксперт рекомендует не останавливаться на слишком облегающих моделях, такой крой просто неактуален в этом сезоне. Совсем другое дело — свободные укороченные шорты в сочетании со спортивным топом или объемной худи.