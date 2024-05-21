Дарья Повереннова разочаровала фанатов снимками в белье: «Что с вами?»
Российская актриса театра и кино Дарья Повереннова часто делится с поклонниками своими новыми снимками. Однако пикантные кадры в ее личном блоге появляются гораздо реже. Накануне артистка, видимо, решила немного порадовать фанатов. 51-летняя Дарья опубликовала фотографии в белье.
На размещенных кадрах Повереннова позировала в разных позах. Артистка расположилась на белоснежной постели и продемонстрировала свою стройную фигуру. Телезвезда предстала в черных трусиках и майке. Знаменитость никак не стала подписывать кадры, оставив эту задачу фолловерам.
В комментариях разгорелся настоящий спор. Одни посчитали, что фигура актрисы Дарьи Поверенновой выглядит роскошно, а другие попытались колко задеть заслуженную артистку России. Многие подписчики отметили, что ей не следовало бы сниматься в подобном облике.
«Вот разочаровываюсь и разочаровываюсь», «Сперва надо накачать ноги, а потом их показывать», «Вы не понимаете, это не эротично, а комично смотрится», «Что с вами?», — написали пользователи Сети.