Модель Лена Перминова снялась в купальнике после похудения

Жена миллиардера Лебедева, модель Лена Перминова снялась в купальнике на пляже. Снимком она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

Модель Лена Перминова позировала в желтом слитном купальнике, который дополнила белым укороченным кардиганом и бежевой панамой. Подписчики модели обратили внимание фигуру. По их мнению она сильно похудела за последнее время, о чем они написали в комментариях.

© Соцсети

Перминова родила четверых детей от бизнесмена: они воспитывают 14-летнего Никиту, 12-летнего Егора, 10-летнюю Арину и 3-летнего Александра.

Предприниматель на 27 лет старше своей возлюбленной. В 2020 году Лебедев сделал предложение Елене, однако они пока не сыграли свадьбу. По словам Перминовой, они с Александром переживали кризисы в отношениях и три раза расставались. После последней крупной ссоры бизнесмен вернулся к модели, только когда узнал о ее четвертой беременности.

Лебедев также был женат на дочери советского биолога, академика Владимира Соколова Наталье, в браке у них родился сын Евгений. Модель рассказывала в личном блоге, что возлюбленный более 25 лет финансово помогает не только своему первенцу, но и его матери. Она считает, что так и должны вести себя достойные мужчины.