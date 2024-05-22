Сестра Майли Сайрус вышла на сцену в прозрачном платье

Американская актриса и певица Ноа Сайрус вышла на сцену в откровенном наряде. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

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Известно, что 24-летняя исполнительница появилась перед зрителями во время своего выступления в Сан-Паулу, Бразилия. Так, в качестве концертного костюма она выбрала прозрачное коричневое макси-платье на одно плечо с драпировкой в зоне живота. При этом младшая сестра певицы Майли Сайрус отказалась от бюстгальтера, и сквозь ткань просвечивала ее обнаженная грудь.

В то же время артистка распустила волосы, разделив их на прямой пробор, нарастила длинные ногти нюдового оттенка и продемонстрировала многочисленные татуировки на теле.

Ранее в мае американская певица Оливия Родриго едва не оголила грудь на сцене во время концерта.