Журналистку Собчак раскритиковали за выход в дизайнерском платье в Каннах

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак появилась на публике в элегантном образе. Знаменитость опубликовала фотографии в Telegram-канале.

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42-летняя Ксения Собчак посетила премьеру фильма "Партенопа", которая состоялась на Каннском фестивале 21 мая. Для светского выхода журналистка выбрала темно-коричневое макси-платье Loewe, которое дополнила туфлями на каблуках с острым мысом и медный клатчем Prada. Телеведущая также надела золотые украшения. Знаменитости сделали вечерний макияж с черными стрелками и укладку. Некоторые интернет-пользователи не оценили образ Собчак.

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"Опять мешок", "Сразу стало видно, что бедра низкие, а ноги короткие. Непродуманный выбор", "Платье очень странное, как будто сумка на груди", "Не хочу обидеть, но как подушкой прикрыли", "Как будто с приколотой подушкой", — писали в комментариях.

Ксения Собчак воспитывает сына Платона от актера Максима Виторгана. Журналистка и режиссер сыграли свадьбу в 2013 году, однако в марте 2019-го объявили о расставании. Недавно Виторган опубликовал в социальных сетях фотографию вместе с подросшим сыном. На снимке отец и его наследник позировали в Москве.