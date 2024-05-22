Специалист назвал самые неудачные варианты маникюра на короткие ногти

На короткие ногти не стоит делать френч, избыточный нейл-арт и маникюр в светлых оттенках, потому что такие варианты чаще всего не смотрятся. Об этом "Москве 24" рассказала преподаватель курсов маникюра, основатель школы ногтевого сервиса Марина Карпинская.

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Она уточнила, что французский маникюр лучше выполнять в том случае, если ноготь хотя бы чуть-чуть выходит за основание пальца, чтобы еще больше не укоротить ногтевую пластину. Избыточность в дизайне сделает маникюр грубым, продолжила она. Помимо этого, на коротких ногтях не стоит выполнять графичный маникюр с горизонтальными полосами, потому что они "режут" ноготь.

Светлые оттенки будут "съедать" пространство на ногтях, из-за чего они будут казаться совсем маленькими, добавила эксперт.

"Так что лучше сначала немного отрастить их, а потом уже красить в белый или пастельные оттенки", - посоветовала Карпинская.

Директор по продукту сети салонов "Пальчики" Варвара Котова до этого рассказала "Газете.Ru", что маникюр богатой девушки, clean look — все это названия для "маникюра без маникюра", который остается горячим трендом.