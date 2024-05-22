Специалист назвал самые неудачные варианты маникюра на короткие ногти

Специалист Карпинская: френч не стоит делать на короткие ногти
На короткие ногти не стоит делать френч, избыточный нейл-арт и маникюр в светлых оттенках, потому что такие варианты чаще всего не смотрятся. Об этом "Москве 24" рассказала преподаватель курсов маникюра, основатель школы ногтевого сервиса Марина Карпинская.
Она уточнила, что французский маникюр лучше выполнять в том случае, если ноготь хотя бы чуть-чуть выходит за основание пальца, чтобы еще больше не укоротить ногтевую пластину. Избыточность в дизайне сделает маникюр грубым, продолжила она. Помимо этого, на коротких ногтях не стоит выполнять графичный маникюр с горизонтальными полосами, потому что они "режут" ноготь.
Светлые оттенки будут "съедать" пространство на ногтях, из-за чего они будут казаться совсем маленькими, добавила эксперт.
"Так что лучше сначала немного отрастить их, а потом уже красить в белый или пастельные оттенки", - посоветовала Карпинская.
Директор по продукту сети салонов "Пальчики" Варвара Котова до этого рассказала "Газете.Ru", что маникюр богатой девушки, clean look — все это названия для "маникюра без маникюра", который остается горячим трендом.