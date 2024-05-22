Колорист перечислил главные правила при окрашивании в блонд

Чтобы удачно покрасить волосы в блонд, лучше обратиться к мастеру, а не проводить процедуру дома, рассказала в беседе с «Москвой 24» колорист, парикмахер Ольга Веденеева. По ее словам, перед самой процедурой необходимо провести тест на небольшой пряди.

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Если красить волосы дома, можно получить ожоги, также из-за этого могут начать выпадать волосы, объяснила эксперт. Поэтому лучше обратиться к мастеру, который специализируется именно на осветлении.

Парикмахер отметила, что предварительный тест на небольшой прядке покажет, как покрасить волосы, чтобы не испортить их. Также он поможет определиться с оттенком, который нужно выбирать по цветотипу.

"В выборе нужного оттенка волос поможет также следующий лайфхак: нужно взять кисточки из палитры цветов и приложить их к запястью с внутренней стороны. В этом месте самая светлая кожа на нашем теле, и оттенок, который будет наилучшим образом с ней сочетаться, и стоит выбирать", — подчеркнула Веденеева.

Несмотря на устоявшееся мнение, нужно приходить на окрашивание с помытой головой, добавила парикмахер. Так результат получится ярче, заключила эксперт.

Ранее стилист Анна Скороходова рассказала, что женщинам старше 50 лет не стоит при окрашивании волос использовать ярко-рыжий, желтый блонд, черный, неестественные цвета. Она добавила, что такие оттенки могут старить, выглядят странно и подчеркивают морщинки и покраснения.