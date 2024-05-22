Жена российского миллиардера показала откровенное видео из душа
Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала откровенное видео с отдыха. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
37-летняя манекенщица снялась в душе во время поездки в Мозамбик, Южная Африка. Так, она позировала перед камерой в белом бикини отечественной марки Fluide. Примеренный знаменитостью комплект состоял из белого топа с бретелью на шее и V-образных трусов.
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Модель дополнила образ массивным золотистым браслетом и серьгами и надела ожерелье на шею.
Ранее Перминова прогулялась с сумкой Chanel за 723 тысячи рублей.
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