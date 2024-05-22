Что такое японское индиго и стоит ли его добавлять в свой уход за кожей

В последние несколько лет японское индиго потихоньку набирает популярность благодаря его успокаивающему и противовоспалительному действию — особенно это актуально для людей, страдающих псориазом, экземой и розацеа. Что это за вещество, как к нему относятся дерматологи и стоит ли пробовать его?

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Что такое японское индиго?

Это растение Indigo naturalis и qing dai, который используется в традиционной китайской медицине, в Японии и Корее на протяжении веков. Оно применялось в качестве синего красителя как в восточных, так и в западных культурах, но в последнее время становится известно как ингредиент средств по уходу за кожей.

Хотя японское индиго все еще относительно редко встречается в средствах по уходу за кожей массового спроса, если вы все же наткнетесь на него, то, скорее всего, найдете его в увлажняющих сыворотках, маслах и кремах, предназначенных для снятия раздражения и чувствительности.

«Этот компонент хорошо сочетается с другими успокаивающими ингредиентами, поддерживающими и защищающими кожный барьер», — говорит косметолог Ирина Созинова.

По ее словам, обычно это натуральные масла, экстракт овса или керамиды, чтобы обеспечить всестороннюю поддержку для заживления воспаленной кожи. Каковы потенциальные преимущества японского индиго для ухода за кожей?

Может помочь справиться с псориазом

Псориаз — это аутоиммунное заболевание, при котором рост клеток кожи происходит в ускоренном темпе, что приводит к появлению воспалительных бляшек и чешуек на коже.

«Определенные соединения в японском индиго могут уменьшать воспаление и подавлять рост клеток, что может быть полезно при лечении псориаза. Возможно, есть связь с двумя активными соединениями — индирубином и триптантрином, первый эффективен за счет влияния на уменьшение размера и плотности пятен на коже. А триптантрин работает над уменьшением количества молекул в организме, которые вызывают воспаление», — поясняет Ирина.

Может помочь успокоить экзему

Исследование показало, что местное применение мази японского индиго помогло вылечить атопический дерматит у участников эксперимента.

«Понятно, что любые аутоиммунные заболевания нужно лечить комплексно, потому что кожные проявления — это только часть основной проблемы», — рассказывает косметолог.

Может успокаивать розацеа

"Было показано, что триптантрин оказывает антиоксидантное, противовоспалительное и противомикробное действие на кожу. Это может объяснить любые возможные преимущества при лечении розацеа, — говорит Ирина, — Мы также знаем, что клещи, живущие на коже как часть нормального микробиома, способствуют воспалению и появлению бугорков"

Триптантрин может снизить уровень популяции этих кожных клещей и успокоить воспаление, а именно так в биомедицине лечится розацеа.

Дополнительные возможные преимущества японского индиго для кожи

По словам Ирины, этот ингредиент «может быть полезен для защиты кожи от повреждений свободными радикалами, вызванных окружающей средой». Это, в первую очередь, воздействие ультрафиолетовых лучей, выбросы в воздухе мегаполиса, дым от сигарет и даже стресс. Поэтому японское индиго может стать достойным дополнением к вашей программе по уходу за кожей, чтобы предотвратить тусклость и признаки преждевременного старения.

Формы японского индиго

Средства по уходу за кожей, содержащие японское индиго, немногочисленны. Чаще всего оно встречается встречается в увлажняющих средствах, маслах и сыворотках, особенно в тех, которые заявляют, что успокаивают кожу и восстанавливают кожный барьер.